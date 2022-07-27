Какая ситуация на Донецком направлении

Начальник Донецкой областной военной администрации опубликовал оперативную информацию по состоянию на утро 27 июля. Согласно ей, россияне попали в гостиницу в Бахмуте.

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Утром 27 июля противник нанес 3 ракетных удара по Торецку и 1 по Авдеевке. В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи. К счастью, обошлось без пострадавших. В Авдеевке, кроме ракеты, российские войска трижды применили артиллерию. В результате – попали в центр города и АКХЗ. Последствия пока не сообщают, поскольку их устанавливают.

Неспокойной была ночь и в Кураховской общине, где под обстрелами оказалось именно Курахово, а также Горняк, Кураховка и Острый.

В Марьинской общине продолжаются интенсивные обстрелы Красногоровки. Под огнем также Яблоновка Ильиновской общины – там повреждены 3 дома, но без жертв.

Кроме того, обстрелы продолжались ночью и утром в Очеретинской общине. Больше всего страдали в окрестностях Песков, а уже с утра российские снаряды прилетели в район Карловской фильтровальной станции и Орловки.

В Бахмуте попали в гостиницу и пятиэтажку

В Бахмуте россияне попали в гостиницу – здание частично разрушено. Во время проведения поисково-спасательных работ, был спасен мужчина , которого госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, еще было обнаружено тело погибшего человека.

Также поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются.



Отель, в который попали россияне / Фото ГСЧС Украины

Также в результате российских обстрелов около 7:00 утра была частично разрушена жилая пятиэтажка. Спасатели во время поисковых работ спасли одного человека, и, к сожалению, достали тело еще одного человека, сообщили в ГСЧС Украины. Заметим, вчера вечером, 26 июля, россияне также нанесли удар по Бахмуту. В результате обстрела произошло возгорание гаража на территории частного домовладения. Пожар был локализован и полностью ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет. В то же время в результате обстрела произошло возгорание находившегося на стоянке грузового автомобиля.

Пятиэтажка в Бахмуте, в которую попали оккупанты / Фото ГСЧС Украины

Последствия российских атак в Донецкой области / Фото из телеграма Павла Кириленко

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