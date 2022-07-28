Данные о пострадавших и погибших пока уточняются. Об этом в комментарии 24 каналу рассказали источники в Донецкой ОВА.

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Ракета попала в многоэтажное здание Торецка

В пять утра — ракетный удар по Торецку: ракета попала в многоквартирный дом – разрушены два этажа, по пострадавшим информация уточняется. На месте работает полиция и ГСЧС,

– отметили в ОВА.

Всего за сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса, среди них Соледар, Авдеевка, Бахмут, Северск, Веселое, Опытное, Первомайское, Северное, Острое и Билбасовка.

В результате вражеских обстрелов повреждены 18 частных домов, 5 многоэтажек и помещения государственного предприятия "Артемсоль".

Сколько человек пострадало за сутки

россия продолжает убивать гражданских в Донецкой области. За сутки 27 июля оккупанты убили 5 мирных жителей Донбасса. Среди них 2 – в Авдеевке, 1 – в Нью-Йорке, 1 – в Бахмуте и 1 – в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Ведь территории временно оккупированы.

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