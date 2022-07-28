Дані про постраждалих та загиблих наразі уточнюють. Про це в коментарі 24 каналу розповіли джерела в Донецькій ОВА.

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Ракета влучила в багатоповерховий будинок Торецька

О п'ятій ранку — ракетний удар по Торецьку: ракета влучила у багатоквартирний будинок - зруйновані два поверхи, по постраждалих інформація уточнюється. На місці працює поліція та ДСНС,

– зазначили в ОВА.

Загалом за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, серед них – Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Веселе, Опитне, Первомайське, Північне, Гостре та Билбасівка.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 18 приватних будинків, 5 багатоповерхівок та приміщення державного підприємства "Артемсіль".

Скільки людей постраждало за добу

росія продовжує вбивати цивільних на Донеччині. За добу 27 липня окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини. Серед них 2 – в Авдіївці, 1 – у Нью-Йорку, 1 – у Бахмуті та 1 – у Соледарі. Ще 8 людей зазнали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Адже території є тимчасово окупованими.

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