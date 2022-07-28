Трьох людей вдалося врятувати

Рятувальники повідомили, що вилучили два тіла із завалів пошкодженого ворожим обстрілом 5-поверхового будинку. Загинули чоловіка та жінка.

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Наразі аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершені. Як розповіли у пресслужбі ДСНС, всього внаслідок обстрілу загинуло 2 особи, ще троє були врятовані.

Серед врятованих двоє чоловіків та одна жінка.

російські військові вбили людей у Бахмуті

Яка ситуація на Донеччині

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби окупанти вели обстріли на Слов'янському, Краматорському і Бахмутському напрямку. Загарбники здебільшого здійснювали артилерійські обстріли.

На Слов'янському напрямку росіяни вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, але не мали успіху. Також ворог намагається тактичне положення на Бахмутському напрямку. Проте ЗСУ відбили штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я.

На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Водночас спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

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