Трьох людей вдалося врятувати

Рятувальники повідомили, що вилучили два тіла із завалів пошкодженого ворожим обстрілом 5-поверхового будинку. Загинули чоловіка та жінка.

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Наразі аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершені. Як розповіли у пресслужбі ДСНС, всього внаслідок обстрілу загинуло 2 особи, ще троє були врятовані.

Серед врятованих двоє чоловіків та одна жінка.

До уваги. За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини – 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення. Від початку повномасштабної війни бех урахування жертв у Маріуполі та Волновасі на Донеччині загинуло 648 людей.

російські військові вбили людей у Бахмуті

російські окупанти 27 липня влучили у готель у Бахмуті, що на Донеччині. Станом на 28 липня там досі працюють рятувальники. Відомо, що загинуло щонайменше троє людей. Окрім того, ще 5 осіб постраждали.

Раніше росіяни також знищили у Бахмуті стадіон "Металург". Після авіаудару залишилися знищені синьо-жовті трибуни.

Яка ситуація на Донеччині

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби окупанти вели обстріли на Слов'янському, Краматорському і Бахмутському напрямку. Загарбники здебільшого здійснювали артилерійські обстріли.

На Слов'янському напрямку росіяни вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, але не мали успіху. Також ворог намагається тактичне положення на Бахмутському напрямку. Проте ЗСУ відбили штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я.

На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Водночас спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

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