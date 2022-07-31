Про це 31 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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"Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Слов'янського на Запорізький напрямок", – зазначили у Генштабі.
Попри частковий відступ на Слов'янському напрямку, росіяни активно застосовують артилерію. Вони атакували такі населені пункти:
- Слов'янськ;
- Андріївка;
- Долина;
- Довгеньке;
- Курулька;
- Гусарівка;
- Адамівка;
- Богородичне;
- Краснопілля;
- Карнаухівка;
- Червоне;
- Семиланне;
- Грушуваха;
- Червона Поляна.
Відступ із двох населених пунктів Запорізької області
ЗСУ 29 липня завдали удар по позиціях росіян біля Верхнього Токмака та Чернігівки, що на Запоріжжі. Після цього окупанти відступили з втратами та пораненими, яких везли у лікарню в Пологах.
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Чи можливий наступ
Генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос розповів, що росіяни мають 2 напрямки, де спробують наступати. Мовиться про наступ на Запоріжжя та просування на харківсько-слов'янському напрямку.
Кривонос вважає, що окупанти досі мають у планах захопити Запоріжжя попри оперативну паузу, яку зараз обговорюють. Це одне з їхніх головних завдань.
"Це не означає, що ворог заспокоївся. Окупанти змінюють тактику, змінюють порядок застосування своїх частин на фронті", – вважає Кривонос.
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