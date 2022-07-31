Про це 31 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Слов'янського на Запорізький напрямок", – зазначили у Генштабі.

Попри частковий відступ на Слов'янському напрямку, росіяни активно застосовують артилерію. Вони атакували такі населені пункти:

Слов'янськ;

Андріївка;

Долина;

Довгеньке;

Курулька;

Гусарівка;

Адамівка;

Богородичне;

Краснопілля;

Карнаухівка;

Червоне;

Семиланне;

Грушуваха;

Червона Поляна.

Відступ із двох населених пунктів Запорізької області

ЗСУ 29 липня завдали удар по позиціях росіян біля Верхнього Токмака та Чернігівки, що на Запоріжжі. Після цього окупанти відступили з втратами та пораненими, яких везли у лікарню в Пологах.

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Чи можливий наступ

Генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос розповів, що росіяни мають 2 напрямки, де спробують наступати. Мовиться про наступ на Запоріжжя та просування на харківсько-слов'янському напрямку.

Кривонос вважає, що окупанти досі мають у планах захопити Запоріжжя попри оперативну паузу, яку зараз обговорюють. Це одне з їхніх головних завдань.

"Це не означає, що ворог заспокоївся. Окупанти змінюють тактику, змінюють порядок застосування своїх частин на фронті", – вважає Кривонос.

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