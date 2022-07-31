Об этом 31 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага из Славянского в Запорожское направление", – отметили в Генштабе.

Несмотря на частичное отступление на Славянском направлении, россияне активно применяют артиллерию. Они атаковали следующие населенные пункты:

Славянск;

Андреевка;

Долина;

Длинное;

Курулька;

Гусаровка;

Адамовка;

Богородичное;

Краснополье;

Карнауховка;

Красное;

Семиланное;

Грушуваха;

Красная Поляна.

Отступление из двух населенных пунктов Запорожской области

ВСУ 29 июля нанесли удар по позициям россиян возле Верхнего Токмака и Черниговки на Запорожье. После этого оккупанты отступили с потерями и ранеными, которых везли в больницу в Пологах.

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Возможно ли наступление

Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос рассказал, что у россиян есть 2 направления, где попытаются наступать. Речь идет о наступлении на Запорожье и продвижении на харьковско-славянском направлении.

Кривонос считает, что оккупанты до сих пор должны в планах захватить Запорожье несмотря на обсуждаемую сейчас оперативную паузу. Это одна из их главных задач.

"Это не значит, что враг успокоился. оккупанты меняют тактику, изменяют порядок применения своих частей на фронте", – считает Кривонос.

Обратите внимание – оккупанты в Запорожье получили отпор: смотрите видео