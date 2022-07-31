Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на 18:00 31 июля. Оккупантам дали отпор в районе Каменки и Песков.

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Какая ситуация на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, в частности от вражеского огня страдают Невельское, Уманское, Красногоровка, Авдеевка, Пески и Новобахмутовка.

Также российские оккупанты с помощью авиации цинично ударили по Авдеевке, Новоселовке и Юрьевке.

В районе Каменки и Песков оккупанты пытались проводить штурмовые действия, однако ВСУ дали мощное сопротивление и отбили атаку, из-за чего враг отступил. В то же время, отдельные вражеские подразделения имеют частичный успех в районе Авдеевки.

Успехи ВСУ по другим направлениям

На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Гусаровки, однако безрезультатно. ВСУ дали отпор врагу и тот отступил.

В районе Серебрянки на Краматорском направлении оккупанты силами разведывательной группы пытались выявить позиции украинских воинов, однако безуспешно отступили.

На Бахмутском направлении под прикрытием авиации захватчики пытались улучшить свое тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского, но наши военные сорвали все планы врага. После провальной попытки штурма враг отступил.

Потери врага на 158-й день полномасштабной войны

Каждый день наши защитники и защитницы ведут героическую борьбу против врага и наносят ему сильные потери. На 31 июля наши воины ликвидировали и уничтожили:

личного состава – около 40 830 человек;

танков – 1763 единицы;

боевых бронированных машин – 4004 единиц;

артиллерийских систем – 916 единиц;

реактивных систем залпового огня – 259 единиц;

средств ПВО – 117 единиц;

самолетов – 223 единицы;

вертолетов –190 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 735 единиц;

крылатых ракет – 174 единиц;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2902 единиц;

специальной техники – 80 единиц.

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