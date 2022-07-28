По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, сезон отпусков для захватчиков, дислоцирующихся на запорожском направлении, досрочно закончился отменой любого отдыха. Таким образом генералы решили наказать своих подчиненных, а также предотвратить их бегство.

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Конечно, подобное решение руководства оказало большое влияние на рядовых оккупантов, которым придется погибнуть в Украине, не увидев собственных семей.

Упразднили уже подписанные приказы об отпуске

Кроме того, руководители армий также запретили ехать на отдых всем, кто еще не успел покинуть место дислокации подразделений и имел подписанное разрешение на отпуск.

Запрет отпусков как таковых российские офицеры среднего звена никак подчиненным не объяснили. При этом ордынцам путина дали понять, что все контрактники, срочники и добровольцы будут выполнять любые прихоти руководства.

К тем оккупантам, которые успели побывать дома и все же вернулись в Запорожье, менее счастливые товарищи по оружию стали относиться с невероятной завистью.

На фоне того, что некоторые захватчики смогли побывать в отпуске, а другие в это время находились на передовом или опасном участке тыла, среди личного состава российской армии произошло немало конфликтов.

В некоторых подразделениях захватчиков ходят слухи, что отмена отпусков связана с общим усилением напряжения в Запорожье, однако это вовсе не является правдой. Потому что оккупанты хоть и перебрасывали на южный фронт дополнительные подразделения для укрепления собственной обороны, но при этом обещали всем своим воинам отдых по графику.

Ярким доказательством того, что россиян не отпускают домой в качестве наказания за массовое дезертирство, является то, что отмена отпусков произошла после того, как на место дислокации из 100 оккупантов вернулось только 25.

Запорожье считалось "курортным" направлением

Еще в начале июля службу в Мелитополе, Энергодаре, Акимовке, Бердянске, Токмаке и других городах в Запорожье оккупанты считали наиболее комфортной среди всех возможных в Украине. Поскольку какого-нибудь большого контрнаступления на запорожском направлении не вырисовывалось, а серьезные боевые действия происходили исключительно на линии столкновения.

Впрочем, с появлением западных "сюрпризов" для захватчиков многое изменилось. Ведь они с удивлением для себя выяснили, что даже на территории атомной электростанции нельзя чувствовать себя в безопасности. Кроме того, мозги расслабившимся россиянам вправили несколько залпов по военным базам и складам с боекомплектом.

Путинские ордынцы сразу поняли, что даже в Запорожье их рано или поздно будет ждать смерть, а дальше грабить украинцев без наказания им долго не получится. Именно поэтому между россиянами и было великое сражение за возможность первыми уйти в отпуск. Потому что таким образом они хотели вывезти намародеренное и вообще сбежать из рядов армии.