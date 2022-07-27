По данным источников 24 канала в разведке, российское политическое руководство решило упразднить выплаты так называемого материнского капитала в Татарстане, Бурятии и Дагестане. Решение о внеплановом сокращении программы поддержки семей приняли в пенсионном фонде России 18 июля.

К теме Страна-бензоколонка стремительно деградирует: в россии начинается топливный кризис

Соответствующие распоряжения, подписанные первым заместителем правления Пенсионного фонда, получили региональные отделения учреждения в этих дотационных регионах.

Стимулировать демографические показатели уже не нужно

Согласно документу, российское руководство решило полностью упразднить выдачу материальной помощи семьям после рождения ребенка с 1 сентября.

Кроме того, уже с 1 августа остановятся выплаты по уже оформленным государственным сертификатам, выдаваемым после 1 апреля.

Касается распоряжения наиболее дотационных регионов, являющихся лидерами по потерям на российско-украинской войне – Татарстана, Дагестана и Бурятии.



В Бурятии, Татарстане и Дагестане больше не будут платить материнский капитал / Фото источников 24 канала

Фактически же у кремлевского диктатора в очередной раз обманули свой народ. Ведь многие семьи из глубинки рожали детей исключительно для получения большой суммы для покупки жилья. Таким образом, в России многие годы стимулировали демографический рост, но подобная практика определенным образом мешала военной агрессии москвы. Потому что некоторые жители предпочитали заводить по 3 – 4 ребенка для приобретения квартир, а не идти на контракт в армию и получать таким образом льготную ипотеку.

Прекращение выплат может привести к созданию нового потока добровольцев из вышеуказанных регионов. Ведь российский режим предполагает, что зарабатывать какие-то деньги, платить за коммуналку и есть могут только те жители глубинки, которые убивают людей в составе армии путина.

Обмен ребенка на машину будет происходить без "первого взноса" со стороны государства

В общем, современные неписаные договоренности между российским обществом и властью заключаются в том, что коллективный пути в кремле позволяет женщинам и мужчинам обменивать жизнь своих погибших на войне детей на квартиры и машины.

При этом для увеличения количества "вань" с 2007 года государство осуществляло так называемый "первый вклад" в виде материнского капитала. Однако, судя по всему, теперь никаких "взносов" из бюджета не будут делать. По крайней мере, в регионах, в которых современный Гитлер полностью убил демографический потенциал на войне с Украиной.

Также отмена помощи при рождении ребенка свидетельствует о том, что именно в Бурятии, Татарстане и Дагестане из-за большого количества погибших произошла большая нагрузка на местные бюджеты. И заполнить эти дыры собираются за счет новоиспеченных матерей.