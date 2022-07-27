За даними джерел 24 каналу у розвідці, російське політичне керівництво вирішило скасувати виплати так званого материнського капіталу у Татарстані, Бурятії та Дагестані. Рішення про позапланове скорочення програми підтримки сімей прийняли у пенсійному фонді росії 18 липня.

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Відповідні розпорядження, підписані першою заступницею правління пенсійного фонду, отримали регіональні відділення установи у цих дотаційних регіонах.

Стимулювати демографічні показники вже не потрібно

Згідно з документом, російське керівництво вирішило повністю скасувати видачу матеріальної допомоги родинам після народження дитини з 1 вересня.

Крім того, вже з 1 серпня зупиняться виплати по вже оформленим державним сертифікатам, які були видані після 1 квітня.

Стосується розпорядження найбільш дотаційних регіонів, які є лідерами по втратах на російсько-українській війні – Татарстану, Дагестану та Бурятії.



У Бурятії, Татарстані та Дагестані більше не платитимуть материнський капітал / Фото джерел 24 каналу

Фактично ж у кремлівського диктатора у черговий раз обманули власний народ. Адже чимало родин з глибинки народжували дітей виключно для отримання великої суми для купівлі житла. В такий спосіб у росії багато років стимулювали демографічний зріст, але подібна практика певним чином заважала військовій агресії москви. Бо деякі жителі воліли заводили по 3 – 4 дитини для придбання квартир, а не йти на контракт у військо та отримувати в такий спосіб пільгову іпотеку.

Припинення ж виплат може призвести до створення нового потоку добровольців з вищевказаних регіонів. Адже російський режим передбачає, що заробляти якісь гроші, сплачувати за комуналку та нормально їсти можуть лише ті мешканці глибинки, які вбивають людей у складі армії путіна.

Обмін дитини на машину відбуватиметься без "першого внеску" з боку держави

Загалом сучасні неписані домовленості між російським суспільством та владою полягають у тому, що колективний путін у кремлі дозволяє жінкам та чоловікам обмінювати життя своїх загиблих на війні дітей на квартири та машини.

При цьому для збільшення кількості "ваньок" з 2007 року держава здійснювала так званий "перший внесок" у вигляді материнського капіталу. Однак, судячи з усього, відтепер ніяких "внесків" з бюджету не робитимуть. Принаймні у регіонах, в яких сучасний Гітлер вщент вбив демографічний потенціал на війні з Україною.

Також скасування допомоги при народженні дитини свідчить про те, що саме в Бурятії, Татарстані та Дагестані через велику кількість загиблих сталося чимале навантаження на місцеві бюджети. І заповнити ці дірки збираються за рахунок новоспечених матерів.