Про це пише 24 Канал з посиланням на 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького.
Дивіться також Такого не було багато місяців, – військовий розкрив, як росіяни змінили тактику поблизу Лиману
Як виглядав удар для стримування ворога?
Бійці 30 ОМБр 6 грудня показали кадри підриву дамби у Донецькій області. Військові таким чином зупиняють пересування російських військ.
Відео супроводжується підписом про ураження об'єкта та зірвання наступу ворога.
Успішне ураження дамби на Донеччині: дивіться відео
Аналітики DeepState зазначили, що ураження відбулось біля Привілля. Крім того, річка Васюківка далі впадає у Бахмутку.
Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля – Бондарне – Васюківка питання відкрите,
– написали аналітики.
Місце ураження дамби / Фото DeepState
Яка ситуація на фронті?
Спецпредставник США Кіт Келлог зазначив, що укладенню мирної угоди заважають дві проблеми. Йдеться про територіальні питання та контроль над Запорізькою АЕС.
За даними ISW, російські та українські війська одночасно просунулися в районі між Костянтинівкою та Дружківкою на Донеччині. Крім того, Сили оборони мали успіх у Покровську та інших напрямках.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосередила понад 700 тисяч військових уздовж усієї лінії фронту.