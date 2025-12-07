Про це пише 24 Канал з посиланням на 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Як виглядав удар для стримування ворога?

Бійці 30 ОМБр 6 грудня показали кадри підриву дамби у Донецькій області. Військові таким чином зупиняють пересування російських військ.

Відео супроводжується підписом про ураження об'єкта та зірвання наступу ворога.

Аналітики DeepState зазначили, що ураження відбулось біля Привілля. Крім того, річка Васюківка далі впадає у Бахмутку.

Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля – Бондарне – Васюківка питання відкрите,

– написали аналітики.

Місце ураження дамби / Фото DeepState

Яка ситуація на фронті?