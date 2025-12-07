Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. І російські, і українські сили просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині, однак захисники також мали успіхи в Покровську, на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Що відбувається на лінії зіткнення?

  • Ворог продовжив наступальні операції на півночі Сумщини та Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, але не просунувся вперед.
  • Також безрезультатними виявилися російські спроби здобути успіхи на Слов'янсько-Лиманському та Сіверському напрямках.
  • Однак обидві сторони нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині.

Опубліковані 4 грудня геолокаційні знімки свідчать про незначне просування окупантів на південний захід від Предтечиного (на схід від Костянтинівки), тоді як дані за 6 грудня – про успіхи українців у східній частині Костянтинівки.

  • На Добропільському напрямку значних змін не відбулося попри продовження ворожих атак.

Що змінилося на фронті 6 грудня: дивіться на картах

  • Сили оборони України утримують позиції або нещодавно просунулися на Покровському напрямку, хоча противник намагається ускладнювати логістику.

На опублікованому 6 грудня відео троє українських військових підіймають прапор на провулку імені Якуба Коласа в північній частині міста, що свідчить про утримання позицій.

До слова, в Інституті вивчення війни досі вважають, що російські сили не завершили оточення захисників у "кишені" Покровськ – Мирноград, але намагаються повністю заблокувати їхню логістику на тактичному та оперативному рівнях.

  • Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Опубліковані 5 грудня геолокаційні кадри підтвердили успіхи оборонців на схід від Філії (на південь від Новопавлівки).

Натомість дані за 6 грудня свідчать про звільнення села Тихого (на схід від Олександрівки) на Дніпропетровщині.

  • Росіяни також продовжили наступальні операції на Запоріжжі та Херсонщині, але просувань не досягли.

Що кажуть про ситуацію в Покровську експерти?

  • Ексклюзивно для 24 Каналу про ситуацію в Покровську розповіли експерти. За словами майора ЗСУ Андрія Ткачука, росіяни намагаються використати на свою користь погодні умови, просочуючись у тил Сил оборони під час туману.

  • Наразі Покровськ не окуповано повністю: ворог контролює південну частину, важкі бої точаться в міській забудові центру, а на півночі досі є захисники. Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив, що місто розмежовує лінія боєзіткнення, що відділяє північну околицю від інших частин по залізниці.

  • До слова, ветеран армії США Пол Левандовскі вважає, що Покровськ має більш символічне значення для Росії, аніж для України. Раніше Кремль публічно пообіцяв захопити місто, тож тепер змушений це робити з внутрішньополітичних причин.