Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. И российские, и украинские силы продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области, однако защитники также имели успехи в Покровске, на Новопавловском и Александровском направлениях.
Что происходит на линии соприкосновения?
- Враг продолжил наступательные операции на севере Сумской области и Харьковской области, в частности на Купянском направлении, но не продвинулся вперед.
- Также безрезультатными оказались российские попытки получить успехи на Славянско-Лиманском и Северском направлениях.
- Однако обе стороны недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области.
Опубликованные 4 декабря геолокационные снимки свидетельствуют о незначительном продвижении оккупантов на юго-запад от Предтечино (к востоку от Константиновки), тогда как данные за 6 декабря – об успехах украинцев в восточной части Константиновки.
- На Добропольском направлении значительных изменений не произошло, несмотря на продолжение вражеских атак.
- Силы обороны Украины удерживают позиции или недавно продвинулись на Покровском направлении, хотя противник пытается усложнять логистику.
На опубликованном 6 декабря видео трое украинских военных поднимают флаг на переулке имени Якуба Коласа в северной части города, что свидетельствует об удержании позиций.
К слову, в Институте изучения войны до сих пор считают, что российские силы не завершили окружение защитников в "кармане" Покровск – Мирноград, но пытаются полностью заблокировать их логистику на тактическом и оперативном уровнях.
- Украинские войска недавно продвинулись на Новопавловском и Александровском направлениях.
Опубликованные 5 декабря геолокационные кадры подтвердили успехи защитников к востоку от Филии (к югу от Новопавловки).
В свою очередь данные за 6 декабря свидетельствуют об освобождении села Тихого (к востоку от Александровки) на Днепропетровщине.
- Россияне также продолжили наступательные операции в Запорожье и Херсонской области, но продвижений не достигли.
Что говорят о ситуации в Покровске эксперты?
Эксклюзивно для 24 Канала о ситуации в Покровске рассказали эксперты. По словам майора ВСУ Андрея Ткачука, россияне пытаются использовать в свою пользу погодные условия, просачиваясь в тыл Сил обороны во время тумана.
Сейчас Покровск не оккупирован полностью: враг контролирует южную часть, тяжелые бои идут в городской застройке центра, а на севере до сих пор есть защитники. Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, что город разграничивает линия боестолкновения, отделяющая северную окраину от других частей по железной дороге.
К слову, ветеран армии США Пол Левандовски считает, что Покровск имеет более символическое значение для России, чем для Украины. Ранее Кремль публично пообещал захватить город, и теперь вынужден это делать по внутриполитическим причинам.