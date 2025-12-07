Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. И российские, и украинские силы продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области, однако защитники также имели успехи в Покровске, на Новопавловском и Александровском направлениях.

Что происходит на линии соприкосновения?

Враг продолжил наступательные операции на севере Сумской области и Харьковской области , в частности на Купянском направлении, но не продвинулся вперед.

и , в частности на Купянском направлении, но не продвинулся вперед. Также безрезультатными оказались российские попытки получить успехи на Славянско-Лиманском и Северском направлениях .

и . Однако обе стороны недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области.

Опубликованные 4 декабря геолокационные снимки свидетельствуют о незначительном продвижении оккупантов на юго-запад от Предтечино (к востоку от Константиновки), тогда как данные за 6 декабря – об успехах украинцев в восточной части Константиновки.

На Добропольском направлении значительных изменений не произошло, несмотря на продолжение вражеских атак.

Силы обороны Украины удерживают позиции или недавно продвинулись на Покровском направлении, хотя противник пытается усложнять логистику.

На опубликованном 6 декабря видео трое украинских военных поднимают флаг на переулке имени Якуба Коласа в северной части города, что свидетельствует об удержании позиций.

К слову, в Институте изучения войны до сих пор считают, что российские силы не завершили окружение защитников в "кармане" Покровск – Мирноград, но пытаются полностью заблокировать их логистику на тактическом и оперативном уровнях.

Украинские войска недавно продвинулись на Новопавловском и Александровском направлениях.

Опубликованные 5 декабря геолокационные кадры подтвердили успехи защитников к востоку от Филии (к югу от Новопавловки).

В свою очередь данные за 6 декабря свидетельствуют об освобождении села Тихого (к востоку от Александровки) на Днепропетровщине.

Россияне также продолжили наступательные операции в Запорожье и Херсонской области, но продвижений не достигли.

