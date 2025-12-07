Більше про ситуацію на цій ділянці фронту розповів 24 Каналу молодший сержант 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, наголосивши на деталях дій окупантів. Раніше командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький спростував заяви росіян про нібито їхній прорив у Донецькій області, наголосивши, що наші захисники не дають ворогу зайти до Лиману.

Як діє противник на Лиманському напрямку?

Денисюк підкреслив, що впродовж останніх тижнів росіяни вдаються до спроб все більше інтенсифікувати свої штурми. В атаки вони йдуть малими піхотними групами у складі трьох – п'яти військовослужбовців.

Також противник намагається періодично залетіти за допомогою мотоциклів. Крім того, він використовує і бронетехніку. У смузі відповідальності 66 бригади такого не було багато місяців,

– наголосив молодший сержант.

Росіяни здійснюють спроби штурмів, за його словами, на різних ділянках смуги відповідальності 66 бригади. У такий спосіб ворог, імовірно, намагається виявити вразливі місця української оборони та розосередити наші засоби ураження – для того, щоб ми не могли ефективно відпрацьовувати.

"Проте ми залучаємо всі наші сили. Активно діють наші оператори БпЛА для того, щоб вчасно виявляти противника та знищити його. Крім того, дуже інтенсивно, особливо в туманну погоду, працює наша артилерія, щоб не дозволити російським військам наближатись до наших передових позицій", – пояснив він.

До слова. Аналітики DeepState повідомили, що у листопаді українським силам вдалося запобігти швидкій інфільтрації росіян у Лиман. Проте їх постійні атаки та кількісна перевага можуть в будь-який момент змінити ситуацію.

Водночас у нинішніх умовах на 100% це гарантувати неможливо, тому, за його словами, періодично вступає в бій наша піхота.

Українські бійці ведуть дуже виснажливі бої. Особливо, якщо враховувати специфіку саме нашої бригади. Військовослужбовці 66 бригади в режимі нон-стоп стримують ворожі атаки вже понад три роки – без ротацій та жодного відпочинку. Інтенсивність боїв періодично то зростає, то спадає, але загалом від спроб штурмувати на Лиманському напрямку противник не відмовляється,

– зазначив Василь Денисюк.

Цей напрямок, за словами військовослужбовця, залишається одним з ключових для росіян, тому вони докладають сюди значних зусиль. Зокрема, періодично стягують свіжі резерви для того, щоб підсилювати свої штурмові дії.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Проте дуже важливо, щоб наші піхотинці якомога рідше вступали у складні бої з противником. Для цього залучається українська розвідка задля виявлення ворожих груп ще на підступах до наших позицій. Також активно працюють екіпажі українських ударних дронів, артилерія, міномети, щоб не дозволити ворогу наблизитись до наших піхотинців.

Яка ситуація на фронті?