Больше о ситуации на этом участке фронта рассказал 24 Каналу младший сержант 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив детали действий оккупантов. Ранее командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг заявления россиян о якобы их прорыве в Донецкой области, отметив, что наши защитники не дают врагу зайти в Лиман.

Читайте также Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю

Как действует противник на Лиманском направлении?

Денисюк подчеркнул, что в течение последних недель россияне прибегают к попыткам все больше интенсифицировать свои штурмы. В атаки они идут малыми пехотными группами в составе трех – пяти военнослужащих.

Также противник пытается периодически залететь с помощью мотоциклов. Кроме того, он использует и бронетехнику. В полосе ответственности 66 бригады такого не было много месяцев,

– подчеркнул младший сержант.

Россияне осуществляют попытки штурмов, по его словам, на разных участках полосы ответственности 66 бригады. Таким образом враг, вероятно, пытается выявить уязвимые места украинской обороны и рассредоточить наши средства поражения – для того, чтобы мы не могли эффективно отрабатывать.

"Однако мы привлекаем все наши силы. Активно действуют наши операторы БПЛА для того, чтобы вовремя выявлять противника и уничтожить его. Кроме того, очень интенсивно, особенно в туманную погоду, работает наша артиллерия, чтобы не позволить российским войскам приближаться к нашим передовым позициям", – пояснил он.

К слову. Аналитики DeepState сообщили, что в ноябре украинским силам удалось предотвратить быструю инфильтрацию россиян в Лиман. Однако их постоянные атаки и количественное преимущество могут в любой момент изменить ситуацию.

В то же время в нынешних условиях на 100% это гарантировать невозможно, поэтому, по его словам, периодически вступает в бой наша пехота.

Украинские бойцы ведут очень изнурительные бои. Особенно, если учитывать специфику именно нашей бригады. Военнослужащие 66 бригады в режиме нон-стоп сдерживают вражеские атаки уже более трех лет – без ротаций и никакого отдыха. Интенсивность боев периодически то растет, то спадает, но в целом от попыток штурмовать на Лиманском направлении противник не отказывается,

– отметил Василий Денисюк.

Это направление, по словам военнослужащего, остается одним из ключевых для россиян, поэтому они прилагают сюда значительные усилия. В частности, периодически стягивают свежие резервы для того, чтобы усиливать свои штурмовые действия.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте

Однако очень важно, чтобы наши пехотинцы как можно реже вступали в сложные бои с противником. Для этого привлекается украинская разведка для выявления вражеских групп еще на подступах к нашим позициям. Также активно работают экипажи украинских ударных дронов, артиллерия, минометы, чтобы не позволить врагу приблизиться к нашим пехотинцам.

Какая ситуация на фронте?