Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что происходит на Лиманском направлении?

Аналитики DeepState отметили, что ВСУ предотвратили быструю инфильтрацию врага в Лиман, однако их постоянное давление и количественное преимущество может в любой момент изменить ситуацию.

Также противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана. Несколько групп зафиксировали и ликвидировали в районе этих населенных пунктов.

Ситуация возле Лимана / Фото DeepState

Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск. Противник пробует обходить Лиман и расширять зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ,

– объяснили аналитики.

В то же время неблагоприятной является ситуация к востоку от Ямполя, где противник затягивается в посадки, обустраивает там свои позиции и осуществляет постоянные попытки залезать в поселок, в частности, пользуясь ухудшением погодных условий.

