Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Що відбувається на Лиманському напрямку?
Аналітики DeepState зазначили, що ЗСУ запобігли швидкій інфільтрації ворога в Лиман, однак їх постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію.
Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану. Кілька груп зафіксували та ліквідували в районі цих населених пунктів.
Ситуація біля Лиману / Фото DeepState
Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ,
– пояснили аналітики.
Водночас Несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де противник затягується в посадки, облаштовує там свої позиції й здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов.
Останні новини про війну з Росією: що відомо?
ЗСУ спростували заяви російських ЗМІ про просування ворога у Куп'янську. "Підрозділи 10 армійського корпусу роблять все, щоб російські "перемоги" так і залишились тільки в їхніх фантазіях", – зазначили воїни.
За даними Генштабу, за добу 16 листопада ЗСУ знищили 1 160 російських окупантів, 2 танки та 2 засоби ППО. Загальні втрати Росії з початку вторгнення: близько 1 159 420 особового складу, 11 355 танків, 23 594 бойових броньованих машини.
Крім того, військові повідомили, що за минулу добу відбулося 216 боєзіткнень, зокрема 75 – на Покровському напрямку та 32 – на Костянтинівському напрямку.