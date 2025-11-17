Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Що відбувається на Лиманському напрямку?

Аналітики DeepState зазначили, що ЗСУ запобігли швидкій інфільтрації ворога в Лиман, однак їх постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію.

Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану. Кілька груп зафіксували та ліквідували в районі цих населених пунктів.

Ситуація біля Лиману / Фото DeepState

Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ,

– пояснили аналітики.

Водночас Несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де противник затягується в посадки, облаштовує там свої позиції й здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов.

