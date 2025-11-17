Днями російські ЗМІ поширили інформацію про те, що їхнім військовим нібито вдалося зайняти лівий берег Куп'янська. У 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ розвінчали ворожі фейки, передає 24 Канал.

Яка ситуація в Куп'янську?

Попри заяви пропагандистів про буцімто контроль над лівим берегом Куп'янська й оточення українських військ в районі Подолів, в ЗСУ стверджують, що там українські війська "ворога так і не знайшли".

Підрозділи 10 армійського корпусу роблять все, щоб російські "перемоги" так і залишились тільки в їхніх фантазіях,

– додали бійці ЗСУ.

До речі, раніше Сили оборони повідомляли, що російському командуванню наказали створювати видимість контролю над Куп'янськом, вивішуючи російські прапори на тих територіях, де присутні лише невеликі групи окупантів.

Які зміни на Куп'янському напрямку за останній час?