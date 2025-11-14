Окупанти, заходячи у місто прикриваються цивільними, які там залишились. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що спостерігаючи за такими діями противника, у нього болить душа і серце, адже неможливо звикнути до того, як мешканці Куп'янська страждають від російської агресії, втрачаючи свої домівки, здоров'я і часто життя.

Як росіяни діють у Куп'янську?

Юрій Федоренко підкреслив, що волонтерські організації або військові, коли це ще можливо, заїжджають у певні райони Куп'янська, щоб евакуювати цивільних, які до останнього залишаються у місті. Це дуже небезпечно для всіх, адже евакуація переважно відбувається під час масованих російських обстрілів різними видами озброєння.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

Часто трапляються випадки, коли цивільні, внаслідок атак, опиняються під завалами чи отримують поранення. Тоді нашим захисникам доводиться добу чи навіть більше надавати допомогу. Наслідки такого іноді можуть бути невправними.

Тому закликаю всіх тих, хто перебуває у прифронтових селищах та містах, коли офіційна влада України оголошує план евакуації, то, будь ласка, виїжджаєте. Адже окрім небезпеки життю та здоров'ю, противник намагається використовувати українців як живий щит,

– сказав командир "Ахіллесу".

Окупанти забігають у доми до цивільних. Вони розуміють, що після цього Сили оборони не атакуватимуть. Таким чином вони прикриваються громадянами України, щоб виконувати бойові завдання свого командування.

Окрім цього, ті росіяни, які таємно проникають у Куп'янськ, мародерять цивільні помешкання, перевдягаючись в одяг місцевих. Внаслідок цього, нашим захисникам, за словами Федоренка, дуже складно розрізняти хто свій, а хто чужий.

Це суттєво ускладнює роботу Сил оборони в Куп'янську, Про те командир "Ахіллесу" вважає, що є перспектива повного витіснення противника із правобережжя міста, однак на лівобережному плацдармі, ймовірно, продовжуватиметься серйозна боротьба, адже там є проблеми із логістикою.

