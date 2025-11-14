Оккупанты, заходя в город прикрываются гражданскими, которые там остались. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что наблюдая за такими действиями противника, у него болит душа и сердце, ведь невозможно привыкнуть к тому, как жители Купянска страдают от российской агрессии, теряя свои дома, здоровье и часто жизнь.

Смотрите также Более 70 боестолкновений в районе Покровска и массовые обстрелы: карта боевых действий 12 ноября

Как россияне действуют в Купянске?

Юрий Федоренко подчеркнул, что волонтерские организации или военные, когда это еще возможно, заезжают в определенные районы Купянска, чтобы эвакуировать гражданских, которые до последнего остаются в городе. Это очень опасно для всех, ведь эвакуация преимущественно происходит во время массированных российских обстрелов различными видами вооружения.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

Часто бывают случаи, когда гражданские, в результате атак, оказываются под завалами или получают ранения. Тогда нашим защитникам приходится сутки или даже больше оказывать помощь. Последствия такого иногда могут быть неуправляемыми.

Поэтому призываю всех тех, кто находится в прифронтовых поселках и городах, когда официальная власть Украины объявляет план эвакуации, то, пожалуйста, выезжаете. Ведь кроме опасности жизни и здоровью, противник пытается использовать украинцев как живой щит,

– сказал командир "Ахиллеса".

Оккупанты забегают в дома к гражданским. Они понимают, что после этого Силы обороны не будут атаковать. Таким образом они прикрываются гражданами Украины, чтобы выполнять боевые задачи своего командования.

Кроме этого, те россияне, которые тайно проникают в Купянск, мародерят гражданские помещения, переодеваясь в одежду местных. Вследствие этого, нашим защитникам, по словам Федоренко, очень сложно различать кто свой, а кто чужой.

Это существенно усложняет работу Сил обороны в Купянске, О том командир "Ахиллеса" считает, что есть перспектива полного вытеснения противника с правобережья города, однако на левобережном плацдарме, вероятно, будет продолжаться серьезная борьба, ведь там есть проблемы с логистикой.

Ситуация на Купянском направлении: последние новости