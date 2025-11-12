За прошедшие сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений. Россияне совершили 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия российских войск в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 12 раз. Российские войска пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.
На Славянском направлении за прошедшие сутки враг 8 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.
На Константиновском направлении россияне атаковали 16 раз в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 3 атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.
На Ореховском направлении захватнические войска 4 раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.
На Краматорском и Приднепровском направлениях россияне наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.
Коротко о главных событиях на фронте
По данным Института изучения войны, сложной является ситуация в районе Покровска, "поскольку украинские войска борются за удержание флангов кармана, а российские войска продолжают наступать".
Также сообщалось, что оккупанты имели успех на Купянском, Северском и Гуляйпольском направлениях, тогда как ВСУ продвинулись в районе Константиновки – Дружковки.
Кроме этого, по данным DeepState, российская армия захватила Катериновку и Новониколаевку, продвигаясь на Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Украинским войскам пришлось частично оставить некоторые районы из-за постоянных атак.