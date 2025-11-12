За прошедшие сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений. Россияне совершили 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия российских войск в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 12 раз. Российские войска пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг 8 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении россияне атаковали 16 раз в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 3 атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.

На Ореховском направлении захватнические войска 4 раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

На Краматорском и Приднепровском направлениях россияне наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.

