Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта?
Аналитики отмечают, что за сутки враг оккупировал сразу два населенных пункта – один на Гуляйпольском, другой – на Константиновском направлении.
Так враг захватил Катериновку, расположенную в 13 километрах от Константиновки. Еще недавно эта территория была "серой зоной".
Также за сутки под оккупацию попало село Новониколаевка. Там за прошедшие сутки существенно увеличилась "серая зона" в Запорожской области на отрезке Сладкое – Новониколаевка – Ровнополье – Новое-Новоуспеновское. От крайней захваченной врагом точки до Запорожья – 114 километров.
Продвижения оккупантов также были в 5 населенных пунктах. В частности на Константиновском направлении враг штурмовал в Александро-Калиновом. На Гуляйпольском отрезке россияне имели успехи у Сладкого, Нового и Яблочного. Из-за постоянных вражеских атак украинские войска частично оставили эти районы.
На Покровском направлении продвижение российских войск произошло возле Луча
Какова ситуация возле Покровска и в других горячих точках?
Россия продолжает наступательные действия у Покровска, но украинские силы обороны сдерживают захват города. Оккупанты стремятся его захватить, ведь это откроет им путь на захват всего Донбасса. Однако большинство вражеских штурмов проходят напрасно.
В Покровске находится более 300 российских оккупантов, которые пытаются проникнуть в город на легкой технике через южные окраины. Однако в городской застройке украинские бойцы хорошо видят врага и уничтожают его.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 170 боевых столкновений, больше всего из них – на Покровском направлении.