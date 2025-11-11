Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась линия фронта?

Аналитики отмечают, что за сутки враг оккупировал сразу два населенных пункта – один на Гуляйпольском, другой – на Константиновском направлении.

Так враг захватил Катериновку, расположенную в 13 километрах от Константиновки. Еще недавно эта территория была "серой зоной".

Также за сутки под оккупацию попало село Новониколаевка. Там за прошедшие сутки существенно увеличилась "серая зона" в Запорожской области на отрезке Сладкое – Новониколаевка – Ровнополье – Новое-Новоуспеновское. От крайней захваченной врагом точки до Запорожья – 114 километров.

Продвижения оккупантов также были в 5 населенных пунктах. В частности на Константиновском направлении враг штурмовал в Александро-Калиновом. На Гуляйпольском отрезке россияне имели успехи у Сладкого, Нового и Яблочного. Из-за постоянных вражеских атак украинские войска частично оставили эти районы.

На Покровском направлении продвижение российских войск произошло возле Луча

