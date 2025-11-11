Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Смотрите также Был ли готов Покровск к обороне, как россияне прорвались в город и есть ли угроза его потери: интервью командира 1-го ОШП "Перуна"
Сколько оккупантов сейчас в Покровске?
Украинские воины отметили, что враг активизировал усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Это снижает возможности для воздушной разведки защитников и поражения на открытой местности.
Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию,
– объяснили бойцы.
В свою очередь, Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости.
С начала ноября ВСУ ликвидировали в Покровске 162 россиянина, еще 39 – ранены. К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны – БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.
Что известно о боях за Покровск?
Аналитики Института изучения войны рассказали, что ситуация в Покровске сложная, ведь украинские войска борются за удержание флангов кармана, а российские войска продолжают наступать в этом районе.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что украинские силы прошли определенный этап и отбили первую волну массированных атак на Покровск, сорвав планы россиян.
Во-первых, окружения не допускают, и это, по его мнению, очень важно. Во-вторых, ротационные мероприятия, в частности, эвакуация раненых, пытаются, по словам политического эксперта, проводить несмотря ни на что. Это касается и логистики. В-третьих, в самом Покровске непосредственно продолжаются бои.