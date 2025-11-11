Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сколько оккупантов сейчас в Покровске?

Украинские воины отметили, что враг активизировал усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Это снижает возможности для воздушной разведки защитников и поражения на открытой местности.

Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию,

– объяснили бойцы.

В свою очередь, Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости.

С начала ноября ВСУ ликвидировали в Покровске 162 россиянина, еще 39 – ранены. К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны – БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.

Что известно о боях за Покровск?