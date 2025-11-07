В фокусе внимания как украинских, так и мировых медиа – Покровск. Волонтеры открывают масштабные сборы в поддержку защитников города, а эксперты уже прогнозируют, что будет, если Покровск упадет.

Ситуация вокруг самого Покровска и на направлении в целом чрезвычайно сложная, ведь по меньшей мере треть всех вражеских штурмов приходится именно на этот участок. Кроме боев в городе, россияне пробуют продвигаться у Мирнограда и пытаются окружить гарнизон Покровско-Мирноградской агломерации.

О ситуации в районе Покровска мы пообщались с Дмитрием "Перуном" Филатовым – командиром 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло. Что сейчас происходит в Донецкой области, был ли Покровск готов к обороне, зачем россиянам город и какой будет судьба Мирнограда – читайте в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

"Россияне выдают желаемое за действительное": какая сейчас ситуация в Покровске

Когда мы с вами разговаривали в прошлый раз, главной темой, с которой мы и начинали разговор, был Добропольский прорыв. Сейчас же в фокусе внимания – Покровск. Поэтому прежде всего хочу спросить – какая сейчас ситуация в городе и на его окраинах?

Ситуация сейчас достаточно сложная. Противник инфильтрировался в Покровск, некоторые участки города взял под контроль и блокирует перемещение наших сил. Есть их разведывательные группы. То есть на определенных участках есть пути, которые используют наши подразделения, и определенное количество противника стоит там и пытается блокировать нашу логистику

Также есть группы, которые работают в маневре, то есть они перемещаются, осуществляют влияние на большую глубину, ищут слабые места в нашей обороне и пытаются рассредоточить наши усилия.

Если смотреть на карту DeepState, то, мягко говоря, ситуация очень неутешительная и до замыкания кольца вокруг Покровской агломерации остается около 8 километров. Насколько высока сейчас угроза полного окружения Покровска и Мирнограда?

В прошлом нашем разговоре я обращал внимание на то, что планы противника сейчас разрушены. Их большое осеннее наступление имело цель дойти до Барвенково и взять в кольцо Славянск и Краматорск. План был сорван. В определенной степени у них остался ресурс, которого недостаточно для реализации такого большого плана, но они готовы тратить его для отчета о хоть каких-то победах.

Недавно вот лидер России заявлял, что Покровск и Купянск под их контролем, но это не соответствует действительности. Тем не менее, это свидетельствует о том, что генералы докладывают о контроле над этими городами. Они выдают желаемое за действительное.

И они пытаются реализовать это и точно будут за это бороться. Но какие будут результаты – покажет время.



Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

"Впереди зима и морозы": почему Покровск – чрезвычайно важная цель

Россияне пытаются упорно сейчас установить контроль над Покровском. Зачем и насколько мы были готовы к этому?

Главнокомандующий ВСУ не раз обращал внимание, что главные бои за Донбасс будут на Покровском и Добропольском направлениях. Этот вопрос он достаточно внимательно контролирует и происходили мероприятия для подготовки к этим кампаниям. Об этом, в частности, свидетельствует ряд изменений, которые у нас произошли в армии в целом.

Если бы год назад сказали, что десантно-штурмовые бригады могут действовать в составе своей десантной группировки и командующий ДШВ будет командовать на одном участке местности одновременно 4 – 5 бригадами, то все бы сказали, что это невозможно, потому что все десантные бригады были на разных направлениях и разделены на батальонно-тактические группы. А это одни из самых мощных подразделений, которые имеют определенный опыт ведения сложных боев и высокую мобильную составляющую. Поэтому благодаря созданию штурмовых подразделений удалось высвободить десантно-штурмовые и объединить их в мощную группировку, которая сейчас играет очень важную роль на фронте.

По сути, на Добропольском направлении все котлы были созданы штурмовыми подразделениями, а зачистку проводили штурмовые и десантно-штурмовые группировки. Благодаря этому довольно быстрым темпами осуществили зачистку большого участка.



Дмитрий "Перун" Филатов / Фото 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло

Так же сегодня с Покровском. Группировка десантно-штурмовых войск сконцентрирована здесь, она имеет во главе опытного командира, который провел много очень сложных операций. И я уверен, что, скажем так, еще не все карты выложены на стол со стороны Главкома и со стороны Вооруженных Сил.

То, что эта борьба будет сложная – факт. Об этом свидетельствует концентрация сил и средств со стороны врага. То есть это не будет легкой прогулкой. Сотни тысяч россиян сконцентрированы именно здесь. Мы имеем постоянные радиоперехваты и информацию из разных источников, которая свидетельствует, что накопление продолжается, подходят различные группировки противника и они готовятся к следующим действиям.

Какая главная цель наступления на Покровск сейчас? Кроме того, чтобы заявить о якобы победе, у врага еще есть цели, которые помогут реализовать захват города?

Впереди зима и морозы. Тот, кто контролирует большую урбанизированную зону – тот имеет преимущество, потому что войска находятся в более выгодном положении. Зимой сложно вести наступление в таких местностях как поле. В лесу это еще более-менее, но в поле очень сложно. Эта местность просматривается.

Начнутся дожди и почвы будут мягкими. Механизированные штурмы под прикрытием туманов будут иметь место, но из-за того, что буквально будет видно колею и как заходила техника, это будет очень сложно.

Зайдя в урбанизированную зону и сконцентрировав свои усилия, противник будет иметь преимущество не только с точки зрения пиар-кампании, но и улучшения живучести своих подразделений. В городе есть много подвалов. Можно не выводя личный состав организовать на месте оказание медицинской помощи. Мы то же самое проходили в Бахмуте.

То есть можно затянуть анестезиологов и хирургов прямо внутрь города. И живучесть личного состава увеличится. Поэтому прежде всего это стратегический объект для противника.

"Время начало играть против нас": как россияне смогли просочиться в Покровск

Россияне уже прорывались в Покровск – тогда в город заходила вражеская ДРГ, которая была уничтожена силами 7-го корпуса ДШВ в частности. Теперь же они прорвались снова. Они использовали такие же тактики, как под Добропольем, или прибегли к новым методам?

Сама тактика использования малых групп, даже единичных перемещений с накоплением на участках местности, осталась та же. Но характер действий в урбанизированной зоне и в полях имеет существенные различия. То есть способ тот же, но действия после накопления отличаются, потому что это существенно другая местность.

Есть информация о том, что для инфильтрации в Покровск россияне использовали железную дорогу из Котлино. Действительно ли это так было?

Я думаю, что эта информация не совсем соответствует действительности. Да, это один из путей, но, по моему мнению, это сейчас больше похоже на перекладывание ответственности. Там было несколько маршрутов, по которым двигался противник и это один из них, но точно не единственный и не основной.



Основной район просачивания россиян – Зверево, Троянда и Леонтовичи (Первое Мая) / Карта DeepStateMAp

Когда в прошлый раз российские ДРГ прорвались в Покровск, то тогда речь шла о, кажется, нескольких десятках человек. Сейчас, по словам президента, их где-то до 300. Сейчас выявление и уничтожение противника затруднено только количеством или они учли опыт предыдущей зачистки?

Когда первый раз была инфильтрация личного состава противника, мы не можем быть уверены, что было зачищено полностью все. Более того, были единичные группы, которые пеленговали в Покровске и, скорее всего, они информировали следующих о наиболее удобных местах для накопления.

Соответственно, после первого этапа инфильтрации было много боестолкновений и поэтому существенно уменьшилось перемещение наших войск. Его осуществляли на бронетехнике – просто на пикапах не ездили, потому что каждый сознательный командир понимал, что где-то может быть даже один россиянин, который может расстрелять машину из автоматной очереди.

Когда же начали ездить только броневики, то даже те русские, которые, возможно, где-то оставались, понимали, что открывать огонь нет смысла и этим можно только спалиться. Количество боевых столкновений, соответственно, уменьшилось и обнаружение врага стало сложнее.

По моему мнению, скорее всего, процесс инфильтрации от первой операции и до сих пор не прекращался. Я могу в этом ошибаться, потому что это только мое суждение. Но кажется, что одиночными группами накопление дошло до той критической массы, когда враг почувствовал, что сил достаточно для блокирования путей логистики. Как только они это сделали – время начало играть против нас.

"Имеем незначительное преимущество в технологиях": в каких условиях обороняют Покровск

Хотел, собственно, спросить и о перерезании логистики. Сейчас фактически пути в Покровск под контролем вражеских дронов, что делает заезды в город почти невозможными и крайне рискованными. Каким образом в таких условиях бойцы держат оборону?

На южных окраинах Покровска и дальше за городом мы помогаем одному из батальонов 155-й бригады – средствами БПЛА обеспечиваем их позиции. Они существенно дальше за Покровском и удержание этого участка возможно благодаря наличию тяжелых бомберов и наземных роботизированных комплексов – только благодаря этому происходит обеспечение на таком расстоянии.

Если бы этих средств не было, противник уже мог бы захватить участок. То есть это незначительное технологическое преимущество дает нам возможность даже в такой сложной ситуации продолжать сопротивление и обеспечивать свою группировку, которая не скажу, что в окружении, но она на местности с очень и очень осложненной логистикой.

На Покровском направлении, как вы уже упоминали, сосредоточены десятки тысяч россиян. Это огромная группировка. Какие цели у них на этом участке, кроме инфильтрации в сам город?

Сейчас они давят не только на Покровск, они давят на его фланги и делают это для того, чтобы мы были вынуждены распылять свои силы. Они хотят, чтобы у нашего высшего командования не было возможности сформировать достаточно сил для противодействия их намерениям. Они зашли на Днепропетровщину, продолжают действовать на Добропольском направлении. Да, их действия сейчас имеют там не такую интенсивность, но они постоянно продолжают штурмы, пытаются ежедневно атаковать малыми группами. Также раз в неделю или раз в 10 дней проводят механизированные штурмы.

Они сконцентрированы не только на Покровске. Если бы это было так, то и нам было бы легче. Они пытаются расфокусировать наше внимание, но при этом основной целью остается именно Покровск.

"Покровск был хорошо подготовлен": почему россияне смогли зайти в город

Пока я готовился к нашему разговору, у аналитиков DeepState вышел пост о ситуации в районе Покровска и я бы сейчас хотел обратить внимание на два момента. Первый – это то, что, как отмечают аналитики, зачистка северной части Покровска сейчас совсем не решает проблему просачивания на юге, или скорее на юго-западе, в районе Леонтовичей, Троянды и Зверево. А вообще сейчас в тех условиях, которые есть, возможно перерезание пути россиянам и остановка этого просачивания?

Более компетентную оценку может дать тот командир, который организует мероприятия непосредственно на том участке местности и понимает проблемные вопросы. Потому что мы работаем в зоне ответственности 1-го корпуса, но составляющей БПЛА приобщены к Покровску.

По перерезанию, то, по моему мнению, более рациональным будет именно вытеснение этих малых групп и восстановление рубежей, а тогда – выход на южную окраину Покровска и восстановление контроля там.

Покровск на самом деле был хорошо подготовлен к обороне. Сейчас сложно дать оценку, почему произошло именно так и как оно дошло до критической точки. По моему мнению, это связано с передачей неверной информации от командования.



Дмитрий "Перун" Филатов / Фото 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло

Почему я прихожу к таким выводам? Поверьте, я часто общаюсь с разными командирами и наше подразделение часто было присоединено к различным группировкам, бригадам и сейчас к корпусам. И я вижу, как решаются проблемные вопросы. Иногда, когда командиры отчитываются о потере территории или неспособности выполнить поставленные задачи, их устраняют.

Соответственно, некоторые командиры начинают скрывать реальное положение дел, чтобы не потерять свою должность. Есть разные командиры и это надо понимать. И именно поэтому возникает такая ситуация.

Сначала какой-то командир скрыл от начальника информацию, потом она накапливается, и когда мы начинаем решать, то получается, что проблема гораздо больше, чем было озвучено, и все сыпется. И я думаю, что Покровск – это одна из таких ситуаций. Здесь еще не до конца была выстроена корпусная система. Проблемой является не переход на эту систему. Но пока она не приобрела четких возможностей, командиры корпусов не были достаточно осведомлены о подразделениях, которые перешли в их подчинение, командиры бригад были им еще не совсем известны.

Это создает ситуацию, где ты складываешь маленькие проблемные вопросы один за другим в коробочку, и потом в один день открываешь, а там все коробка полная сплошными проблемами, которые решить за один день невозможно.

Плохо, что так происходит, но это один из этапов нашего роста и изменений внутри Вооруженных Сил, которые в любом случае должны были произойти. Проблемные вопросы со временем решатся, потому что они не останутся без внимания. А те командиры, которые предоставляли недостоверную информацию, думаю, будут выявлены и устранены.

"Было много попыток инфильтрации": есть ли угроза потери Мирнограда?

Второй момент из сообщения аналитиков, на который бы я хотел обратить внимание, касается Мирнограда. И здесь я хочу процитировать: "Если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от внешнего мира и его потеря будет наиболее обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там". Вы считаете такой сценарий возможным?

С аналитиками DeepState в некоторых вопросах согласен, но не во всех. Действия противника свидетельствуют о том, что в Мирноград он не зашел, а обходит его. Но это не означает, что именно такой замысел. Наши подразделения, которые противодействуют врагу, развеивают его планы.

Было много случаев, когда противник пытался инфильтроваться непосредственно в Мирноград, и было много ситуаций, когда 38-я бригада решала эти вопросы. Более того, командир бригады в определенных вопросах брал на себя, скажем так, удар, отчитываясь о проблемных вопросах. Он не скрывал.

Благодаря тому, что он пытался вести открытый диалог, озвучивать проблемные вопросы, нравилось это кому-то или нет, их удалось решить, вовремя усилить наши позиции. Командир 38-й бригады очень опытный и очень порядочный человек. Поэтому инфильтрация в Мирноград для противника была неудачной, и он идет в обход.



Ситуация в Мирнограде / Карта DeepStateMAP

У противника есть ряд прорывов. И ни завтра, ни послезавтра он не остановится. Впереди у нас еще тяжелые бои и довольно сложные этапы.

"Не хотелось бы до этого доводить": может ли выстоять Мирноград без Покровска

Есть много разговоров о том, что Мирноград без Покровска удержать невозможно. А как считаете вы – если предположить сценарий, где Покровск будет потерян, то вообще возможна ли оборона Мирнограда в таких условиях?

Конечно, это возможно, но не хотелось бы до этого доводить. И это, скажем так, в целом ухудшит наше положение. Но надо понимать, что если даже у противника будет достаточно возможностей захватить Покровск, это не произойдет за один день.

А ситуация в Мирнограде тоже была довольно сложная и ее удалось решили именно благодаря достаточной концентрации наших сил и войск для того, чтобы сделать невозможным те мероприятия, которые проводил противник. И несмотря на то, что ситуация все равно остается напряженной, она точно более контролируемая, чем в Покровске.

В дальнейшем, даже если будет оставаться только один квартал под контролем наших войск в Покровске, есть смысл продолжать борьбу.

Надо понимать, что если противник полностью завладеет городом, нам надо будет отойти от Покровска километров так на 10. Потому что когда противник в урбанизированной зоне, где есть многоэтажки, а мы будем идти полями к городу – это приведет к огромным потерям с нашей стороны. А вот удерживать оборону в районе Доброполья будет больше смысла, потому что это тоже урбанизированная зона и у нас, скажем так, будут одинаковые условия с противником.



Если Покровск падет, то новая линия соприкосновения может быть в районе Доброполья / Карта DeepStateMAP

"Определенное сходство есть": повторяется ли в Покровске сценарий Авдеевки и Суджи

Сейчас известные медийные лица и отдельные военные сравнивают ситуацию в Покровске с тем, что было в Авдеевке и Судже. Финал операций в тех городах мы знаем. Согласны ли вы с тем, что сейчас ситуация такая же?

Определенное сходство есть. Но здесь нет трубы и нет канализации, которая бы дала возможность так далеко пролезть. Но факт остается фактом – сходство есть, и сами действия высшего командования противника имеют тот же алгоритм. Они имели успех в Авдеевке, в Судже и пытаются повторять его. Но я хочу напомнить, что не так давно была ситуация в Купянске с той же трубой и той же инфильтрацией. И пока что все меры, которые предпринял противник, нивелируются действиями наших подразделений. В частности, на Купянском направлении 475-й отдельный штурмовой батальон обрезал пути логистики и другие подразделения осуществляют зачистку.

О чем это свидетельствует? Наше командование тоже имеет большой опыт и принимает соответствующие меры. И как я уже говорил, еще не все карты выложены на стол. У нас еще произойдет много событий, которые будут влиять на ход боев.

"Остановить войну будет дороже, чем продолжать": какая главная цель россиян в Донецкой области

В августе мы с вами говорили о Добропольском наступлении россиян, и еще тогда вы говорили, что замысел россиян провалился. Насколько срез того выступления изменил планы врага?

Это разрушило им такой победный марш. Я уверен, что в личных разговорах Путин обещал Трампу, что за незначительный промежуток времени сможет забрать весь Донбасс и тогда можно будет о чем-то уже договариваться.

Надо понимать, что Россия не может завершить войну, пока не закроет ряд критических вопросов. Один из них – Краматорск, Славянск и Лиман. Потому что это те участки, которые стратегически важны для обеспечения Донецкой и Луганской областей водой.

Кто достаточно времени провел здесь, тот хорошо ориентируется и знает о проблемах с питьевой водой в этих регионах. Именно из-за угольного щита здесь нет водоноса на более-менее нормальных глубинах. Если вы видели терриконы, породу, которую выбрасывают из шахт, то она обычно такого цвета ржавчины. Это свидетельствует о большой концентрации металлов. Соответственно, металлами здесь загрязнена вода. А такие загрязнения сложно вывести и довести воду до тех норм, чтобы ее можно было потреблять. Это возможно, но сложно. Но источников недостаточно для производств и обеспечения всего населения урбанизированных зон.

Основная проблема в Донецке сейчас – отсутствие питьевой воды. Если бы этот вопрос можно было решить просто тем, чтобы пробить скважину – то проблемы бы не существовало.

Поэтому если россияне будут завершать войну, встает вопрос воды. Именно поэтому они будут продолжать войну, пока не выйдут на стратегически важные объекты и не смогут обеспечить оккупированные территории. Оккупированная территория Запорожской области тоже зависима от питьевой воды. Также трудно развивать аграрный сектор, если не будет достаточно воды. Поэтому они в таком положении, что вынуждены любой ценой продолжать войну, потому что остановить ее – еще дороже.

Если война закончится, гражданское население на оккупированных территориях будет ожидать восстановления жизни хотя бы до довоенного уровня. А восстановить его возможности не будет. Соответственно, это может привести к возмущению и внутренним конфликтам. А то, чего больше всего боится Россия – это революции, а не внешних врагов. Больше всего они боятся именно революции.

"Преимущество несущественное, но на нашей стороне": какие потери россиян на Покровском направлении

Мы много говорили о действиях противника и его продвижении, но хотелось бы и обратить внимание на потери – цену, которой россияне продвигаются. Какой уровень потерь сейчас у россиян на Покровском направлении?

Наименьший показатель, который мы сейчас держим, это 1 к 10, если сравнивать наши потери и потери противника. В определенные промежутки времени, когда враг наращивает интенсивность боев, то этот показатель возрастает до уровня 1 к 30.

О чем это свидетельствует? Преимущество противника в соотношении к нашим войскам составляет 1 к 3,5 или 1 к 4, а потери – 1 к 10. И это среднее значение, потому что есть определенные промежутки, когда оно больше. Соответственно, количество потерь противника не сравнивается с преимуществом в численности личного состава. Этого удается достигать прежде всего из-за нашего технологического преимущества. Оно не является существенным, но оно все же на нашей стороне.

Также такое соотношение потерь связано с тем, что мы все же находимся в обороне, а противник ведет активные штурмовые действия, где высокая концентрация наших сил. Соответственно, поэтому такой результат.