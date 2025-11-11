Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какова ситуация в Покровске на 11 ноября?

Она сложная, "поскольку украинские войска борются за удержание флангов кармана, а российские войска продолжают наступать в этом районе". Аналитики цитируют Константина Машовца, который написал, что 7 корпус ДШВ зачистил Родинское. Поэтому россияне, которые движутся через Красный Лиман в сторону Гришино, оказываются в уязвимом положении.

Украинские войска одновременно проводят контрнаступление в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск на южном фланге кармана. Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск,

– говорится в обзоре.

Обратите внимание! Машовец пишет, что небольшой поселок Красный Лиман южнее Родинского и западная окраина Покровска стали ключевыми пунктами для обороны всей Покровско-Мирноградской агломерации.

То есть речь идет о попытке россиян замкнуть больший карман, двигаясь на Покровск с севера через Красный Лиман и Гришино. И о движении врага на западе в направлении Гнатовки и Новопавловки – Московское.

Показываем на карте "карманы" под Покровском



Россияне пробуют создать не только большой, но и меньший "карман" на Покровском направлении (стрелками обозначено движение оккупантов навстречу друг другу, чтобы окружить бойцов Сил обороны) / Рисунок 24 Канала на карте Deep State

Российские войска продолжают продвижение на востоке и юге Покровска, что может свидетельствовать о том, что российские войска могут попытаться создать "подкарман", чтобы поддержать российские усилия по окружению украинских войск в городе и, в конце концов, заставить украинские войска отступить из более широкого "кармана". Российские силы, вероятно, также сохраняют контроль над огнем по украинским наземным линиям коммуникаций в "кармане", что затрудняет украинскую логистику. Российские силы, кажется, работают одновременно над завершением окружения всего "кармана" и уменьшением самого "кармана",

– описывают ситуацию в ISW.

Также они отмечают, что опубликованные 10 ноября видеозаписи с геопозиционированием свидетельствуют о том, что украинские и российские войска недавно продвинулись на юге Родинского, а это частично противоречит сообщению Машовца.

