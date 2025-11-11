Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також "Останній маневр" у боях за Донбас: Сирський розповів про наміри росіян у Покровську

Яка ситуація в Покровську на 11 листопада?

Вона складна, "оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі". Аналітики цитують Костянтина Машовця, який написав, що 7 корпус ДШВ зачистив Родинське. А тому росіяни, які рухаються через Красний Лиман у бік Гришиного, опиняються у вразливому становищі.

Українські війська одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню російських військ на південному фланзі кишені. Просування російських військ на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ,

– мовиться в огляді.

Зверніть увагу! Машовець пише, що невеличке селище Красний Лиман південніше Родинського та західна околиця Покровська стали ключовими пунктами для оборони всієї Покровсько-Мирноградської агломерації.

Тобто йдеться про спробу росіян замкнути більшу "кишеню", рухаючись на Покровськ із півночі через Красний Лиман і Гришине. І про рух ворога на заході в напрямку Гнатівка та Новопавлівка – Московське.

Показуємо на карті "кишені" під Покровськом



Росіяни пробують створити не тільки велику, але й меншу "кишеню" на Покровському напрямку (стрілками позначений рух окупантів назустріч одне одному, щоб оточити бійців Сил оборони) / Малюнок 24 Каналу на карті Deep State

Російські війська продовжують просування на сході та півдні Покровська, що може свідчити про те, що російські війська можуть спробувати створити "підкишеню", щоб підтримати російські зусилля з оточення українських військ у місті і, зрештою, змусити українські війська відступити з ширшої "кишені". Російські сили, ймовірно, також зберігають контроль над вогнем по українських наземних лініях комунікацій у "кишені", що ускладнює українську логістику. Російські сили, здається, працюють одночасно над завершенням оточення всієї "кишені" та зменшенням самої "кишені",

– описують ситуацію в ISW.

Також вони зауважують, що опубліковані 10 листопада відеозаписи з геопозиціонуванням свідчать про те, що українські та російські війська нещодавно просунулися на півдні Родинського, а це частково суперечить повідомленню Машовця.

Останні новини з Покровська