Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Що розповіли військові про бої у Покровську?
Українські військові розповіли, що за минулий тиждень ліквідували 236 росіян, ще 136 – було поранено. Також наші воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини і 23 одиниці авто- та мототехніки.
Ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували наші підрозділи. Це – майже на 20% більше за попередній тиждень,
– зазначили захисники.
Українські військові також припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які окупанти хочуть використовувати як панівні висоти. Така протидія дозволяє іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті.
"Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат", – пояснили у 7 корпусі ДШВ.
Водночас противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська.
Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання.
Як українські захисники знищують росіян у Покровській агломерації / Фото 7 корпусу ДШВ ЗСУ
Яка ситуація у Мирнограді?
Захисники зазначили, що також продовжується оборонна операція Мирнограда. Логістика забезпечується, а поповнення запасів харчових продуктів та боєкомплекту проводиться вчасно.
Ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу. Силам оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи противнику просочитися до міста,
– пояснили військові.
До речі, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів в етері 24 Каналу, що кількість російських бійців, які проникають в Покровськ, знижується, бо українські оборонці перекрили всі можливості підходу. Водночас окупанти намагаються проводити тактичні ротації серед своїх солдатів.
Речник Генштабу майор Андрій Ковальов зазначив, що підрозділам, які обороняють Мирноград та Покровськ, доставили необхідне озброєння та боєприпаси. Також була проведена ротація особового складу та евакуація поранених.
Володимир Зеленський повідомив, що Москва кинула на Покровську операцію величезні сили – близько 170 тисяч військовослужбовців. Бойові дії у Донецькій області, за словами гаранта, наразі ведуться з максимальною жорстокістю.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська мають план "Б" і "В" для різних сценаріїв у Покровську. Генерал також підкреслив, що інтенсивність бойових дій на цьому напрямку знизилася.