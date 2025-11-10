Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Що розповіли військові про бої у Покровську?

Українські військові розповіли, що за минулий тиждень ліквідували 236 росіян, ще 136 – було поранено. Також наші воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини і 23 одиниці авто- та мототехніки.

Ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували наші підрозділи. Це – майже на 20% більше за попередній тиждень,

– зазначили захисники.

Українські військові також припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які окупанти хочуть використовувати як панівні висоти. Така протидія дозволяє іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті.

"Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат", – пояснили у 7 корпусі ДШВ.

Водночас противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська.

Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання.

Як українські захисники знищують росіян у Покровській агломерації / Фото 7 корпусу ДШВ ЗСУ

Яка ситуація у Мирнограді?

Захисники зазначили, що також продовжується оборонна операція Мирнограда. Логістика забезпечується, а поповнення запасів харчових продуктів та боєкомплекту проводиться вчасно.

Ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу. Силам оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи противнику просочитися до міста,

– пояснили військові.

До речі, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів в етері 24 Каналу, що кількість російських бійців, які проникають в Покровськ, знижується, бо українські оборонці перекрили всі можливості підходу. Водночас окупанти намагаються проводити тактичні ротації серед своїх солдатів.

