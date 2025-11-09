Відповідну заяву під час телефонної розмови з журналісткою ТСН Аллою Мазур зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Як Сирський коментує ситуацію в Покровську?

За словами головкома, нині місто всуціль укріплене. Він пояснив, що попри те, що окупанти подекуди змогли пролізти через інженерні загородження, ситуація залишається контрольованою, адже командування знає про місця мінімальних просувань ворога й працює над їхнім стримуванням.

Звичайно, є і план "Б" і план "В" для всіх варіантів розвитку подій,

– запевнив Олександр Сирський.

Водночас він додав, що інтенсивність бойових дій на цьому напрямку помітно знизилася впродовж останнього часу. Однак це, за його словами, не означає зміну планів Росії із захоплення Покровська. Сирський сказав, що росіяни зібрали там 50 тисяч солдатів.

Проте Сили оборони України від початку жовтня ліквідували там близько 30 тисяч окупантів.

До того ж у Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який за словами главкома, діє дуже ефективно.

Олександр Сирський розповів, що майже постійно перебуває під Покровськом. Там тричі на добу оцінюють ситуацію, українським військовим вдалося відновити й переорієнтувати логістичні шляхи.

Підстав для панічних настроїв немає,

– підкреслив головнокомандувач.