Соответствующее заявление во время телефонного разговора с журналисткой ТСН Аллой Мазур сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал.

К теме Мирноград и Покровск не сдали: защитники противодействуют врагу в Донецкой области

Как Сырский комментирует ситуацию в Покровске?

По словам главкома, сейчас город сплошь укреплен. Он пояснил, что несмотря на то, что оккупанты кое-где смогли пролезть через инженерные заграждения, ситуация остается контролируемой, ведь командование знает о местах минимальных продвижений врага и работает над их сдерживанием.

Конечно, есть и план "Б", и план "В" для всех вариантов развития событий,

– заверил Александр Сырский.

В то же время он добавил, что интенсивность боевых действий на этом направлении заметно снизилась в последнее время. Однако это, по его словам, не означает изменение планов России по захвату Покровска. Сырский сказал, что россияне собрали там 50 тысяч солдат.

Однако Силы обороны Украины с начала октября ликвидировали там около 30 тысяч оккупантов.

К тому же в Покровск завели 425-й штурмовой полк, который по словам главкома, действует очень эффективно.

Александр Сырский рассказал, что почти постоянно находится под Покровском. Там трижды в сутки оценивают ситуацию, украинским военным удалось восстановить и переориентировать логистические пути.

Оснований для панических настроений нет,

– подчеркнул главнокомандующий.

Ход боевых действий возле Покровска: последние новости