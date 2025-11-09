Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова офицера отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Сергея Окишева в эфире телемарафона.

Смотрите также Враг уже захватил бы участок на юге: в ВСУ назвали преимущество, благодаря которому Покровск стоит

Какая ситуация возле Покровска и Мирнограда?

Силы обороны продолжают останавливать россиян возле и в самом Покровске, а также неподалеку Мирнограда. Украинские защитники имеют полный контроль над Мирноградом, а в Покровске продолжается уничтожение оккупантов, которые туда просочились.

Даже, если врагу удается единицам личного состава просочиться (в Мирноград – 24 Канал), то украинские войска их находят и уничтожают,

– отметил Окишев.

Спикер отметил, что оккупанты планируют закрепиться на севере Покровска и перерезать логистические пути, которые есть на этом направлении. Однако именно ту часть города бойцы успешно зачистили, поэтому намерения врага неуспешные.

7 корпус останавливал россиян в пределах Покровска и раньше. Еще 3 ноября стало известно, что на севере города продвижение агрессора было остановлено, ведь украинские защитники провели серьезную зачистку от вражеских пехотинцев.

Почему россияне приостановили действия в Покровске?

Военнослужащий ВСУ Александр Бабак в эфире 24 Канала предположил, что россияне возле Покровска ищут и подтягивают новые резервы, ведь несут там большие потери. Враг хоть и заходит в город, но долго там не остается из-за контрнаступления Сил обороны. В то же время затишье со штурмами оккупантов может быть временным.

Какова ситуация на горячих направлениях Донецкой области?