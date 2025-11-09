Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Александр Бабак, предположив, что сейчас враг ищет и подтягивает новые резервы из-за больших потерь. В то же время ему удается заходить в город, но оккупанты долго там не задерживаются.

С чем связано "затишье" в Покровске?

Военнослужащий ВСУ объяснил, что внимание Генштаба сейчас приковано к Покровску, он работает над обороной и обеспечением всем необходимым украинских бойцов. На это направление также приезжал Владимир Зеленский.

Количество штурмовых действий на этом направлении каждый день другое. Бывало, что за сутки враг атаковал сотню раз.

Сейчас штурмовые действия уменьшились. Это может свидетельствовать об одном – враг понес большие потери и перегруппировывается. Однако россияне не покинут попытки продавить наших защитников,

– подчеркнул он.

По словам Бабака, Кремлю безразлично на потери. Несмотря на это, они не выполнили ни одной стратегической задачи по всей линии фронта. Российский диктатор Владимир Путин имел целью захватить весь Донбасс до 15 октября этого года. Силы обороны не дали врагу достичь цели.

Обратите внимание! Президент Украины заявил, что оккупация Покровска является первоочередной целью россиян. Это нужно Москве, чтобы призвать западные страны заставить Украину отдать регион России.

Он отметил, что в Покровске продолжаются бои, но окружения ВСУ нет. Об этом кричит российская пропаганда специально для своего населения.

Бои в Покровске: смотрите на карте

По логистике – в Покровске она затруднена, но военнослужащий заметил, что она такая по всей линии фронта из-за увеличения количества "killzone". Для врага логистика также затруднена.

Мы пытаемся выбивать те силы, которые подходят к Покровску с помощью беспилотных систем. В окрестностях города и в самом городе мы уничтожили почти 700 оккупантов за последнюю неделю. Они пытаются проникать в город малыми группами, но мы уничтожаем места их накопления,

– подчеркнул Бабак.

Он добавил, что ВСУ используют не только дроны, но и роботизированные системы. За последний месяц ими доставили 300 тысяч килограммов провизии, боеприпасов и амуниции.

Что еще известно о ситуации в Покровске?