Ситуация с урегулированием войны России против Украины заходит в тупик. Дональд Трамп хочет быстрее довести начатое дело до конца и получить свое вознаграждение за это, однако есть нюанс – Владимир Зеленский не поддается давлению и вместе с европейцами не планирует идти на уступки российскому диктатору.

Профессор американистики Скотт Лукас в интервью 24 Каналу оценил ход переговорного процесса, а также проанализировал риторику администрации Дональда Трампа по российско-украинской войне, назвал ключевую проблему Кремля и объяснил, чем для мира опасна новая Стратегия нацбезопасности США. Больше деталей – читайте в материале.

У кого ключ к мирному соглашению?

Насколько Украина сейчас близка к мирному соглашению и как вы оцениваете ход переговоров, ввиду давления со стороны США и требований по территориям?

Если говорить о том, насколько мы близки к любому соглашению, то на самом деле стоит говорить с Путиным, что может быть невозможно. Именно он остается главным препятствием на пути к договоренностям, и это важно постоянно повторять.

Если бы Путин завтра согласился на прекращение огня и остановил наземные и воздушные атаки против Украины, в частности против мирного населения, тогда вторжение фактически было бы остановлено. Только после этого можно было бы переходить к обсуждению конкретных условий – территориальных, политических, военных и экономических.

Но, конечно, он не согласится на прекращение огня, если Украина не отдаст больше территории и не откажется от суверенитета, в частности контроля над своими военными, политическими и экономическими решениями.

Второй момент относительно Трампа такой: всегда надо пробиваться сквозь его риторику, чтобы дойти до сути. Это тот самый политик, который, вернувшись в Белый дом в январе, говорил, что война завершится за 24 часа. А несколько недель назад он заявлял о "волшебном" мирном плане и конце войны ко Дню благодарения в конце ноября.

Теперь некоторые его чиновники давят на президента Зеленского, требуя, чтобы он представил им мирный план до Рождества. Другими словами, чтобы Украина пошла на уступки, чтобы Трамп мог подать их, как свои достижения.

Полное интервью со Скоттом Лукасом: смотрите видео

Я думаю, гораздо полезнее начать с того, как выглядят два конкурентных предложения, и посмотреть, где они могут пересекаться и сближаться.

Первый вариант – это план Кремля, который в конце октября разрабатывали вместе с представителями Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Мы уже говорили об этом ранее, но напомню: суть в том, что Украина по этому плану должна отказаться от всего Донбасса, в частности от части Донецкой области на Востоке страны, включая стратегически важную территорию, которую Украина должна была бы удерживать для защиты других районов, например автомагистраль в Киев.

Это тот самый план, который фактически исключает Украину из НАТО, резко ограничивает численность украинских Сил обороны, сокращает западную помощь и предусматривает передачу США 50% доходов от фондов восстановления Украины. В то же время Россия по этому сценарию получает снятие санкций, возможность возвращения в формат G8 по желанию и фактическую амнистию за военные преступления.

Европейское контрпредложение, наработанное вместе с Киевом, исходит из другой логики. Да, в первом плане есть много неприятных вещей, но именно это должно быть отправной точкой. Вы работаете над перемирием.

А уже потом, например, можно обсуждать членство Украины, но его нельзя запретить навсегда. Можно обсуждать военную помощь Украине, но она должна быть частью твердых гарантий безопасности.

О фонде восстановления можно говорить, но США не должны получать 50% примерно. Фонд восстановления Украины должен быть подтвержден именно для восстановления страны.

О санкциях против России можно говорить, но с привязкой к условиям. И нельзя просто так объявить всеобщую амнистию за военные преступления, когда президент России находится в розыске за депортацию украинских детей. Его разыскивает Международный уголовный суд.

Раскол в команде Трампа и ставка на восстановление Украины

И так, где мы сейчас. В этот момент, когда я с вами говорю, Европа и президент Зеленский сопротивляются той фракции в администрации Трампа, которая хочет заставить их капитулировать. А это вице-президент Джей Ди Вэнс.

Это, безусловно, Стив Уиткофф, застройщик, и в определенной степени зять Трампа Джаред Кушнер. Они просто сливают информацию или передают заявления в медиа. И мы увидели, что они действительно подталкивали Зеленского, как я уже упоминал, к тому, чтобы он просто прекратил сопротивляться этим требованиям до американского Рождества 25 декабря.

Но есть и другая фракция в администрации Трампа, которая выступила против этого. Теперь эта фракция говорит: "Нет, вы не можете просто так отказаться от защиты Украины и безопасности Европы". Они фактически отвечают: послушайте, эти требования навязывают Зеленскому. И оставляют прессу с вопросом, действительно ли правильно вообще так формулировать эти требования.

К той фракции, которая выступает против безусловной сдачи Кремлю, вероятно, принадлежит госсекретарь Марко Рубио, а также кадровые чиновники в различных ведомствах: в армии, в экономическом блоке, в Министерстве финансов и в разведывательных службах.

И сейчас, когда я с вами говорю, есть два интересных сдвига. Во-первых, на фоне раскола внутри администрации Трампа, где часть людей фактически работает с Кремлем, а также на фоне этого ужасного документа под названием "Стратегия национальной безопасности", который по сути призывает к распаду Европейского Союза и подрыву европейских руководств, европейские лидеры на этой неделе выступили против администрации Трампа.

Они постоянно спрашивают: послушайте, почему вы пытаетесь разорвать союз, который существовал у нас со времен Второй мировой войны. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит, возможно, мы не сможем рассчитывать на этот альянс. Возможно, Европе придется стать самодостаточной.

Когда Папа Лев встретился с президентом Владимиром Зеленским в Ватикане, он четко дал понять, что считает этот американский документ и заявления Трампа крайне вредными для союза с Европой.

Почему эта более широкая картина важна. Потому что она открывает пространство, в котором Европа и Зеленский пытаются проявить инициативу вокруг этих предложений.

Вечером той недели в Киеве Зеленский и его советники провели переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и Джаредом Кушнером. Помните, тем самым Джаредом Кушнером, который, как я говорил, работал с Кремлем. Они также говорили с человеком, по имени Ларри Финк.

Это важно, потому что он возглавляет одну из крупнейших инвестиционных компаний Америки, BlackRock. Обсуждение вопросов восстановления и реконструкции было также способом ответить Трампу и объяснить, что не стоит запускать совместные экономические проекты с россиянами. Если вы сможете добиться прекращения огня, тогда вы сможете сотрудничать с нами в экономических проектах.

На восстановлении и восстановлении Украины можно заработать деньги. Конечно, вы можете заработать деньги, президент Трамп, но для этого вам нужно перемирие. Нет никакой возможности заработать на Украине, если война продолжается.

И именно в таком положении мы были в августе. В августе, когда Владимир Путин поговорил с Дональдом Трампом на Аляске, он, по сути, переоценил свои силы и сказал, мол, отдайте мне весь Донецк, отдайте мне все.

Украина вместе с Европой тогда обратились к Трампу и сказали, что редкоземельные минералы, энергетические проекты, инвестиционные проекты для вас важны, но вы не можете это реализовать, потому что Путин будет продолжать требовать все больше территории. И в период с августа по октябрь это дало Украине и Европе возможность занять более выгодную дипломатическую позицию.

Затем Кремль нанес ответный удар и начал маневрировать Уиткоффом и Кушнером. Это сложно, и мне очень жаль, потому что всем хотелось бы иметь простой ответ, что мир уже близко. Но на самом деле вы имеете два конкурирующих предложения.

Пока вы не найдете способ получить из этих предложений максимум пользы для Украины и не убедите Кремль принять это и согласиться на прекращение огня, нам придется готовиться к зиме, когда атаки продолжатся. Но нужно сохранять не только поддержку Европы, но и поддержку "взрослых" в администрации Трампа, которые занимают зрелую позицию и готовы поддерживать Киев.

Риск в том, что фракция, которую возглавляют Джей Ди Вэнс и Стив Уиткофф, может попытаться остановить поставки американского оружия Украине через НАТО, а также обмен разведданными, который снова восстановили, чтобы помогать Украине в обороне.

Донбасс, выборы и ловушка "победа или поражение"

Давайте также поговорим о Донбассе. Дэвид Игнатиус из The Washington Post пишет, что это самый сложный вопрос, Россия требует сдачи Донбасса, а США тестировали различные формулы, в частности демилитаризованную зону в случае вывода ВСУ, но при этом не требуют от России выводить войска. Как вы оцениваете попытки США подать это Зеленскому?

Думаю, сперва важно понять, откуда это появилось. Дэвид Игнатиус является давним автором The Washington Post, и важно то, что его колонки обычно отражают то, что американские чиновники хотят обнародовать. У него очень хорошие связи в Госдепартаменте, хорошие связи в других агентствах. И у меня вопрос, кто передал эту информацию Игнатиусу. Думаю, это мог быть Госдепартамент.

Я бы не стал исключать возможность существования фракции под Кушнером. Причина, почему я так говорю, в том, что эту идею пытаются подать как компромисс между тем, что Украина якобы продолжает полностью контролировать остальную часть Донетчины, а Россия получает разрешение захватывать Донецк.

Прежде всего речь идет о предложении создать демилитаризованную зону. Если я правильно помню, это должна была бы быть зона глубиной 30 километров. Во-первых, эти 30 километров означают, что Россия не контролирует эту зону. Примет ли это Кремль? Как вы упоминали, тогда и Украина не контролирует большую часть своей территории. Согласятся ли они на это?

Но тут появляется третий вопрос. Кто патрулирует эту зону? Если есть демилитаризованная зона, кто-то должен патрулировать ее, чтобы обеспечивать соблюдение правил. А что, если россияне решат захватить эту территорию? И мы знаем, что США заявили, что не будут предоставлять войска. Мы знаем, что Россия выступает против присутствия европейских сил, а точнее против любых иностранных сил внутри Украины. Тогда кто патрулирует и обеспечивает безопасность этой зоны?

Это интересная идея, и вполне возможно, что она является частью пересмотренного предложения, которое передали президенту Зеленскому. Но пока это несправедливо, особенно без перемирия. Говорить "давайте обсудим создание демилитаризованной зоны" это полная чушь, пока Россия продолжает свои атаки.

У России нет никаких стимулов обсуждать демилитаризованную зону, пока она продолжает наступление. Почему они должны соглашаться на демилитаризованную зону, если думают, что смогут захватить территорию? Да, конечно, интересно, что кто-то в правительстве США продвигает эту идею, но я бы не начал рассматривать это как что-то, что скоро будет принято. Нет, ни за что.

Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов во время полномасштабной войны только если партнеры из США и Европы помогут гарантировать безопасность. Как вы это интерпретируете?

Часто вспоминают только фразу Зеленского вроде "я проведу выборы в течение 60 – 90 дней", но ключевое условие другое. Он говорит, что выборы возможны, если будет гарантирована наша безопасность. Тогда он сможет обратиться в парламент относительно конституционных изменений для проведения выборов, потому что даже при гарантиях безопасности, если Россия продолжает огонь, будет действовать военное положение.

Поэтому Зеленский, как я это сформулировал, вернул мяч Трампу: вы хотите, чтобы у меня были выборы – дайте мне гарантии безопасности США. От этого, конечно, воздерживается та фракция Трампа, которая работает с Кремлем. Поэтому я считаю, что с тактической точки зрения Зеленский поступил именно так, как и положено.

И добавлю, что вопрос выборов важен для украинцев. Им придется это решить. Но, насколько я понимаю, здесь есть две вещи одновременно. Во-первых, большинство украинцев понимает, что в нынешних условиях проведения выборов быть не может. Во-вторых, они одновременно признают, что ценят свободу выбирать, за кого голосовать. По последним опросам Зеленский набирает 20% в первом туре, Залужный – 19%. И это, кстати, показывает, в отличие от России, где я не думаю, что Путин столкнется с реальным соперником, что даже в разгар войны украинцы говорят о функционирующей демократии. Кремлевская пропаганда, которую Трамп продолжает усиливать, этого не признает.

CNN говорит, что нет новых оценок с существенными изменениями на поле боя, почему Трамп снова такой пессимистичный?

Я не знаю, как это перевести на украинский, но это фраза моего деда. Дональд Трамп не имеет ни малейшего представления об Украине. Он ничего не знает об Украине. Он ничего не знает о вашей культуре. Он ничего не знает о вашей политической системе. Он ничего не знает о военной ситуации.

Трамп всегда на стороне победителей. Мы это обсуждали. Весной, когда он не очень любил Зеленского, он говорил так, будто Россия побеждает. Помните, летом, когда Европа и Зеленский имели политическое преимущество, он говорил: "У России дела идут неважно, она может проиграть". Теперь, из-за предложения Кремля и из-за того, что Зеленский его не принимает, он снова повторяет, что Россия якобы побеждает. И, конечно, это та фраза, которую ему навешали такие люди, как Стив Уиткофф.

Хочу сразу уточнить, что здесь происходит. Кремль использует пропагандистскую линию. Она проходит через Кирилла Дмитриева, главного экономического советника Путина. Дмитриев выкладывает это в соцсетях. Стив Уиткофф считает Кирилла Дмитриева замечательным. Весной Дмитриев показывал ему город: Санкт Петербург прекрасен, Москва прекрасна. Уиткофф каждый раз пересказывает слова Дмитриева Трампу. Вот что здесь происходит.

Я постоянно повторяю, что к концу 2022 года Россия оккупировала около 18% территории Украины. Сейчас этот показатель вырос примерно до 19,5%. По оценкам Института изучения войны, в этом году Россия захватила около 1% территории Украины, и это обошлось России в 400 тысяч потерь в 2025 году. Россия получала один квадратный километр такой ценой, что за один квадратный километр Украины Россия потеряла 85 военнослужащих.

Почему это важно? Россия захватила менее 1% в этом году. Они до сих пор не взяли Покровск после 17 месяцев, это ключевой город в Донецкой области, и при этом утверждают, что выигрывают. При таких темпах они могут захватить остальную часть Донецкой области в течение следующих пяти лет, если их экономика это выдержит.

Если смотреть на ограниченные успехи на поле боя, состояние российской экономики, украинские контратаки по России и то, что за одну ночь они вывели из строя еще одну большую нефтяную базу, то эта формула победы и поражения выглядит бессмысленной, и медиа не должны ее повторять.

Вместо этого им следует сказать, что по сути имеем конфликт, в котором почти нет движения на местах. Перспективы прорыва с обеих сторон крайне малы. Обе стороны страдают.

Здесь ключевой вопрос: возможно ли перемирие по текущим линиям. Любой трезвый анализ я начинал бы с этого, а не повторял рамку "победа или поражение".

Давление Трампа на Зеленского: как реагирует Европа?

Трамп снова выразил свое недовольство президентом Владимиром Зеленским, заявив, что ему придется взять себя в руки и начать смиряться с поражением. Это совсем не то, что мы слышали два месяца назад после их встречи в ООН, когда он заявил журналистам, что Украина может освободить все оккупированные территории. Каково ваше мнение по этому поводу?

Трамп ничего не знает об Украине. Он всегда был дерзким в бизнесе, что скрывает его неэффективность как предпринимателя.

Он наглец как кандидат в президенты, который обзывал людей оскорбительными прозвищами. Он был наглым, когда оскорблял Хиллари Клинтон на дебатах 2016 года. Он наглец, который притворяется президентом, потому что оскорбляет Зеленского. Он пришел к власти и заявил, что достигнет мирного соглашения за 24 часа. Как? Говорил, что договорится с Россией, а президент Зеленский диктатор.

Называть его диктатором, дружа с Путиным – это наглость. Он называет Зеленского диктатором, утверждая, что его поддерживают лишь 4% украинцев, хоть на тот момент его рейтинг был 60 – 65%. Зеленский не потерял доверия народа.

Трампу говорят, что Украина не проиграет, что это Путин пытается унизить его, продолжая атаковать мирных жителей и отказываясь от прекращения огня. Вдруг звучит то, что Зеленский хороший парень, который защищает страну.

Но его беспокоит Россия. Что происходит? В октябре Уиткофф и Кушнер приходят к нему и говорят, что у них с россиянами есть план, который поможет ему получить Нобелевскую премию мира. Теперь Трамп говорит, что Зеленский этому препятствует. Не Путин, а Зеленский. И что он делает? Опять наглеет.

Он же проигрывает. Почему он этого не осознает? И это поднимает интересный вопрос, потому что я всегда люблю возвращать в дискуссию тему Европы. Это не значит, что Украина бессильна перед наглецом. У Трампа есть другое высказывание о Зеленском. Его знает каждый украинец, о том, что у Зеленского нет козырей, вроде бы он не имеет карт против россиян.

В понедельник, когда европейские лидеры выразили поддержку на встрече с Зеленским в Лондоне, там были премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, то последний сказал, что у них есть козыри. Они касаются экономики России.

Это важное заявление. Оно демонстрирует веру европейских лидеров в способность давить на Россию. Это послание Трампу, чтобы он не думал, что Европа бессильна. Это, вероятно, самый большой кризис в американо-европейских отношениях с 1945 года, потому что лагерь Трампа, сам Трамп и его ближайшие советники не верят в союз с Европой.

Итак, европейские лидеры отвечают Трампу, говоря, что если он оскорбляете Зеленского и Украину, то этим угрожает и им. Он угрожает европейской безопасности. Я думаю, что нас ждет зима, когда надо будет противостоять наглецу Трампу не только ради безопасности Украины, но и всей Европы.

Когда я смотрю на стакан, то всегда вижу его на половину полным. Но я думаю, что, если поставить в эту позицию Европу, то она усилит свою поддержку Украины именно потому, что не захочет уступать Трампу.

Россия теряет свой "нефтяной" козырь

У кого сейчас козыри: европейцев, россиян или украинцев? Интересно, что экспорт российской нефти в ноябре был самым низким за последние годы, потому что западные санкции и украинские дроны нарушили работу танкеров и экспортных терминалов. Если давление сохранится, Россия может столкнуться с глубокими ограничениями по продаже дешевой нефти на мировые рынки. Значит ли это, что Путин сейчас теряет свои карты?

Экспорт российской нефти находится на самом низком уровне за ноябрь с 2016 года. На этой неделе появился новый отчет, который свидетельствует о сокращении экспорта нефти из России на 33% с января.

Я видел и другие прогнозы, что при условии влияния санкций США против "Лукойла", "Роснефти" и их клиентов, а также с учетом украинских атак, доходы от продажи российской нефти могут упасть на 50% до декабря. Это является главным. Я не говорю, что это означает поражение России, полный коллапс ее экономики, но это ограничивает российское вторжение.

Если нет и половины нефтяных доходов или даже трети, это становится еще одной проблемой для экономики. ВВП России уже находится в стагнации. Официально инфляция составляет ориентировочно 10%. Однако неофициально, согласно данным Лондонской школы экономики, полученными совместно с украинскими и европейскими учеными, она колеблется от 20 до 25%. Это означает, что реальная заработная плата в России не растет.

Россия столкнулась с дефицитом в ключевых производственных отраслях. Российская финансовая система имеет проблемы с безнадежными кредитами. Производство пищевых продуктов в России сократилось за несколько месяцев этого года впервые с 2009 года. Впервые за 16 лет производство продуктов снизилось.

Почему так? Частично из-за проблем с оборудованием в агросекторе, а частично в связи с тем, что российские потребители меньше едят. Поэтому не надо говорить, что эта военная экономика побеждает. Это лишь углубляет разрыв между иллюзией и реальностью, потому что Кремль и в дальнейшем будет утверждать, что он побеждает.

Он в дальнейшем будет говорить, что экономически справится, что проблем нет, "сво" продолжается. Появляются трещины. В некоторых регионах России сейчас не предоставляются бонусы и военные льготы ни солдатам, ни их семьям в случае их гибели. Эти выплаты начинают сокращать.

Я приведу еще один факт. В бюджете России на 2026 год значительно сокращается процент средств на социальные расходы. Может, россияне счастливы от этого и ради этого пожертвуют социальными программами? Факт в том, что это усложняет России продолжение ее вторжения, даже если она увеличит военную долю бюджета до 38%.

Какие угрозы несет новая Стратегия нацбезопасности США?

Еще одной важной темой недели является Новая стратегия безопасности США. Некоторые аналитики утверждают, что это сигнал о том, что Вашингтон больше не является союзником Европы или даже Украины. Каково ваше мнение об этом?

Правительство Дании заявило, что США теперь являются угрозой для Европы. Фактически это не партнер, а угроза. Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в понедельник, затем подчеркнул повторно во вторник, что нельзя рассчитывать на американцев. Европа должна быть самодостаточной экономически, военно, политически.

Папа Лев во время разговора с президентом Зеленским во вторник сказал, что эта стратегия национальной безопасности США грозит разрушить Альянс, который существует почти 80 лет. Заявления Дональда Трампа угрожают ему тоже. Европейские лидеры смотрят на этот документ с большим шоком, даже принимая во внимание хаос и непредсказуемость администрации Трампа.

Давайте разберем, что это означает для Украины и Европы. Есть фракция Трампа, которая не верит в союз с Европой, и в нее входят вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, а также другие политические назначенцы. Предположим, что США возглавляет ультраправое правительство. Вы знаете, насколько это важно, что в США сейчас ультраправое правительство. Я говорю это отчасти не только из-за разрыва союза с Европой, но и из-за причины, которую они для этого приводят.

Причина разрушения – конспирологическая теория под названием "большая замена". Она была придумана ультраправыми активистами, особенно последние 15 лет, когда нам приходилось сталкиваться с проблемой роста миграции беженцев и лиц, ищущих убежище, в том числе беженцев из Украины.

Теория "большой замены" утверждает, что белые европейские страны заполоняют небелые люди, мигранты, беженцы. До прихода к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах это была преимущественно французская теория. Несколько человек, такие, как его друг телеведущий Fox TV Такер Карлсон, продвигали ее.

Документ Стратегии национальной безопасности утверждает, что Европе грозит "цивилизационное уничтожение". Типа цивилизация будет уничтожена, потому что мигранты преобладают. Это настоящий расизм. Хотя в документе не упоминается религия, это, вероятно, исламофобия, что касается мусульман. Это – белый национализм.

Когда правительство стало ультраправым, то кого оно считает своими союзниками? Документ призывает распустить Европейский Союз, приводя нелепые причины. Мол, ЕС якобы выступает цензором, штрафуя Илона Маска за продвижение и разрешение сообщений, которые подстрекают к насилию, а также за не проверку аккаунтов.

Оказывается, что Европейский Союз составляет большую угрозу для США, чем Россия, потому что с Россией происходит стратегическая перегруппировка. А если нужно расколоть Европейский Союз, как это сделать? Объединиться, и именно так говорится в документе, с ультраправыми движениями в Европе. Он называет их "европейскими националистами".

Эти крайне правые движения будут предусматривать "Альтернативу для Германии" (партия), чей лидер Алиса Вайдель встречалась с Джей Ди Вэнсом в феврале после его оскорбительных высказываний в адрес Европы, говоря, что США больше не желают работать с ней. Это указывает на возможное сотрудничество администрации Трампа с этой партией. Они будут сотрудничать с Виктором Орбаном в Венгрии, которого я знаю, и вы все его очень хорошо знаете как препятствие для поддержки Украины.

Они будут стремиться сотрудничать с ультраправыми во Франции, партией "Национальное объединение". Они будут продвигать ультраправую реформистскую партию в Великобритании и пытаться устранить лейбористское правительство. Если этот проект документа правильный, они увидят уязвимые места и смогут работать с ультраправыми движениями в Италии, Австрии и Польше.

Это был проект некоторых советников Трампа во время его первой каденции, в частности человека по имени Стив Бэннон. Сейчас это проект группы людей вокруг Дональда Трампа, которые не верят в сотрудничество с европейскими демократическими странами или ЕС. Они работают с движениями, потому что считаем, что их белый национализм должен быть поддержан, или потому, что считают, что могут зарабатывать деньги.

Это совсем другой стимул в стратегии национальной безопасности – зарабатывать деньги. Причина, почему стратегия нацбезопасности склоняется к России, потому что США там могут зарабатывать деньги. Что все это означает? Говорится не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы. Я очень серьезно отношусь к этому, потому что всегда беспокоюсь из-за непредсказуемости и хаотичности Трампа.

Он может изменить мнение и сделать что-то другое. За этой стратегией стоят люди, а не Дональд Трамп. Это означает серьезную проблему даже если бы Трамп завтра исчез. Эти белые националисты в США проводили бы другую внешнюю политику, которая не означает взаимной защиты. Это означает, что они стремятся доминировать над нами ради прибыли или своей особой идеологии.