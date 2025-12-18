Так президент Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин не хочет заканчивать войну, но его экономика не способна продолжать, – Зеленский

Что сказал Зеленский о плане и давлении на Россию?

По словам лидера Украины пока нет сигналов, что США усилит давление на Россию, ведь нет статуса, что россияне отказались от мирного плана. Хотя Зеленский убежден, что противник не хочет поддержать мирное соглашение.

США могут усилить давление на Кремль в случае их отказа от мирных договоренностей, считает президент Зеленский. В то же время Украина потребует дополнительных поставок оружия, финансирования и потребует санкционного давления на россиян.

В Украине хотят, чтобы эта война закончилась. И если Россия не пойдет на требования США закончить в ближайшее время эту войну, безусловно нужно будет усиление Украины,

– добавил лидер Украины.

Увеличение помощи и усиление давления касается как Соединенных Штатов, так и Европы, резюмировал Зеленский.

Недавние заявления Зеленского