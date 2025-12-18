Так президент Володимир Зеленський відповів на питання журналістів, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про план та тиск на Росію?

За словами лідера України наразі немає сигналів, що США посилить тиск на Росію, адже немає статусу, що росіяни відмовились від мирного плану. Хоча Зеленський переконаний, що противник не хоче підтримати мирну угоду.

США можуть посилити тиск на Кремль у разі їхньої відмови від мирних домовленостей, вважає президент Зеленський. Водночас Україна потребуватиме додаткових поставок зброї, фінансування та вимагатиме санкційного тиску на росіян.

В Україні хочуть, щоб ця війна закінчилась. І якщо Росія не піде на вимоги США закінчити найближчим часом цю війну, безумовно потрібне буде посилення України,

– додав лідер України.

Збільшення допомоги та посилення тиску стосується як Сполучених Штатів, так і Європи, резюмував Зеленський.

