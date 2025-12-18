Только тогда они будут юридически обязывающими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ главы государства на вопрос журналистов.
Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности?
Президент подчеркнул, что для Украины очень важно знать, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России. Он также отметил, что одной из ключевых гарантий является 5 статья НАТО.
По словам Зеленского, пока согласованной версии плана еще нет, а детали наработок не разглашают публично. Когда же состоится финализация документа, президент проведет разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Какие еще заявления сделал Зеленский?
Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет заканчивать войну, но экономика России не способна ее продолжать. Президент отметил, что способность России продолжать войну зависит от санкций, поэтому США должны усилить давление, если Путин попытается затормозить дипломатическую активность.
Он отметил, что Украина не готова оставлять Донбасс и не пойдет на территориальные уступки. Представители США и Украины будут обсуждать компромиссные решения и мирный план 18-19 декабря.