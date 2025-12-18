Только тогда они будут юридически обязывающими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ главы государства на вопрос журналистов.

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности?

Президент подчеркнул, что для Украины очень важно знать, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России. Он также отметил, что одной из ключевых гарантий является 5 статья НАТО.

По словам Зеленского, пока согласованной версии плана еще нет, а детали наработок не разглашают публично. Когда же состоится финализация документа, президент проведет разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Какие еще заявления сделал Зеленский?