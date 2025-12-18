Профессор американистики Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, почему путь к соглашению упирается не в Киев и не в Европу. Также он рассказал, как соперничество внутри команды Дональда Трампа влияет на давление в отношении Украины.

Кто на самом деле блокирует мирное соглашение?

Ключевое препятствие для любой договоренности находится не в формате переговоров и не в позиции Украины. Решение о прекращении войны зависит от Кремля, и без согласия Москвы ни один дипломатический процесс не сдвинется с места. Даже базовый сценарий с прекращением огня остается нереалистичным, если Россия не готова отказаться от наступления.

Если бы Путин согласился на прекращение огня и остановил наземные и воздушные атаки, вторжение можно было бы остановить хоть завтра,

– отметил Лукас.

В то же время Москва не пойдет на это без уступок со стороны Украины. Речь идет не только о территории, но и о попытке ограничить суверенитет в военных, политических и экономических решениях. Именно поэтому требования Кремля не сводятся к паузе в боевых действиях, а имеют стратегический характер.

Путин не согласится на прекращение огня, если Украина не откажется от части территорий и контроля над собственной политикой,

– подчеркнул профессор.

При таких условиях переговоры остаются инструментом давления, а не реальным путем к миру. Россия использует сам факт разговоров как способ выторговать больше, не останавливая войну.

Раскол в команде Трампа

Сейчас речь идет не об одном мирном сценарии, а о двух разных подходах, которые фактически соревнуются между собой. Один из них исходит из логики Кремля и предусматривает существенные уступки со стороны Украины. Другой формируется при участии Киева и европейских партнеров и начинается с прекращения огня без фиксации окончательных решений заранее.

Есть план Кремля, который требует, чтобы Украина отказалась от части Донбасса, была навсегда исключена из НАТО и резко ограничила свою армию,

– отметил Скотт Лукас.

Такой подход, по его оценке, создает выгодные условия для России. Он открывает путь к снятию санкций, возвращение Москвы на международные площадки и фактического игнорирования военных преступлений. Зато Украина получает лишь ограниченные и неустойчивые гарантии, которые легко пересмотреть.

Альтернативное европейское видение начинается с прекращения огня, но не запрещает Украине будущее членство и предусматривает реальные гарантии безопасности,

– объяснил профессор.

Именно между этими двумя подходами сейчас и идет борьба внутри американской администрации. Часть команды Трампа давит на Киев ради быстрого политического результата, другая – предостерегает, что такая схема будет означать капитуляцию и ослабит безопасность всей Европы.

Как Украина и Европа пытаются повлиять на позицию США?

Украина вместе с европейскими партнерами пытается использовать внутренние противоречия в администрации Трампа, чтобы не допустить решений, выгодных Кремлю. Речь идет не только о политике, но и об экономике и безопасности самой Европы.

Европа и президент Зеленский сейчас сопротивляются той части администрации Трампа, которая хочет заставить Украину сдаться,

– подчеркнул Скотт Лукас.

По его словам, ключевым аргументом в разговорах с Вашингтоном становится не абстрактная солидарность, а конкретный интерес США. Украинская сторона прямо дает понять, что никакие инвестиционные или экономические проекты не будут иметь смысла без реального прекращения войны.

На восстановлении Украины можно зарабатывать, но это возможно только при условии перемирия, а не по схемам с Россией,

– объяснил профессор.

Именно поэтому Киев и европейские столицы пытаются сместить фокус переговоров. Вместо давления на Украину они предлагают США выбор между краткосрочными политическими заявлениями и долгосрочной стабильностью в Европе, где Украина рассматривается не как проблема, а как часть решения.

Что сейчас говорят Киев и США и что меняется в переговорах?