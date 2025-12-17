Путин стремится достичь главных целей – "денацификации" и демилитаризации. Об этом историк Ярослав Грицак рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Чем грозит капитуляция для Украины?

По словам Грицака, формальная капитуляция происходит по классическому сценарию Первой или Второй мировых войн: сторона-победитель диктует условия, а представитель побежденного государства подписывает официальный акт.

Фактически же для Украины капитуляция означала бы, что Россия достигла своих главных целей – "денацификации", демилитаризации и аннексии части украинских территорий, которые Кремль называет "новороссией".

Каким бы ни был результат войны, можно с уверенностью сказать: этого он не достигнет. Все остальное будет компромиссом. Будет ли он болезненным и насколько болезненным зависит от продолжительности и результатов войны,

– отмечает историк.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что "быстрый мир" может привести к еще более масштабной войне в будущем. Подобная ситуация уже случилась на примере конфликта между Таиландом и Камбоджей, когда поспешные договоренности не смогли предотвратить новые столкновения.

По мнению историка, поведение американской администрации часто далеко от реалий и вредит не только Украине и Европе, но и самой Америке. Он добавляет, что если США осознают эти ошибки, они смогут сделать соответствующие выводы. Пока же наблюдаются "бесконечные хаотические колебания" и реализация того, что россияне называют "хотелками".

Что известно об окончании войны?