Сочетание различных методов свидетельствует о стремлении Кремля продолжать конфликт как можно дольше, используя все доступные средства. Об этом историк Ярослав Грицак рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Что Грицак говорит об окончании войны?
Историк отмечает, что Путин не демонстрирует признаков готовности завершать войну – его стратегия сочетает гибкие маневры, как в дзюдо и уголовные правила "вора в законе".
Россия может продолжать конфликт, пока имеет ресурсы, ориентировочно еще 3 – 5 лет,
– говорит Ярослав Грицак.
При этом он отмечает, что Украина способна выжить и развиваться, даже если 30 – 35% ее территории будут оставаться под оккупацией и с минными полями на линии разграничения.
Основная цель войны – не территории, а способность Украины окончательно оторваться от "русского мира" с его авторитаризмом и агрессивной политикой.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины?
США и Европа разработали проекты двух документов для поддержки Украины после потенциального мирного соглашения, в частности принципы безопасности и оперативный военный документ.
Документы предусматривают формирование мирной армии из 800 тысяч военных и детали сотрудничества для сдерживания возможной агрессии России, с обещаниями поддержки от нескольких стран.