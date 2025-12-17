Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал историк, публицист и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Действующий президент США Дональд Трамп хочет запомниться лидером, который был лучшим в стране и тем, кто смог установить мир. Именно такими эмоциями руководствуется Трамп, когда рассматривает вопрос об Украине. Как считает историк Ярослав Грицак, такая позиция американского президента несет как угрозы, так и возможности для Украины. Ученый говорит, что именно амбиции Трампа являются его главным мотивом в решении конфликтов, и в частности в Украине.

Поэтому действия лидера Соединенных Штатов часто бывают непоследовательными, его видение ситуации можно менять.

Однако большей угрозой для отношений Украины и США является вице-президент Джей Ди Вэнс, который является одним из кандидатов на президентское кресло. Грицак говорит, что его возможный приход к власти может что-то изменить и, к сожалению, в худшую сторону.

Хуже Джей Ди Вэнс: у него нет колебаний, он циничный прагматик, и его прихода к власти я боюсь,

– отметил профессор.

Хочет ли Вэнс улучшения отношений Украины и США?