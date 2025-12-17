Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал историк, публицист и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
К теме Трамп не против баллотироваться в 2028 году, но указал и двух альтернативных кандидатов
Кто может стать президентом США после Трампа?
Действующий президент США Дональд Трамп хочет запомниться лидером, который был лучшим в стране и тем, кто смог установить мир. Именно такими эмоциями руководствуется Трамп, когда рассматривает вопрос об Украине. Как считает историк Ярослав Грицак, такая позиция американского президента несет как угрозы, так и возможности для Украины. Ученый говорит, что именно амбиции Трампа являются его главным мотивом в решении конфликтов, и в частности в Украине.
Поэтому действия лидера Соединенных Штатов часто бывают непоследовательными, его видение ситуации можно менять.
Однако большей угрозой для отношений Украины и США является вице-президент Джей Ди Вэнс, который является одним из кандидатов на президентское кресло. Грицак говорит, что его возможный приход к власти может что-то изменить и, к сожалению, в худшую сторону.
Хуже Джей Ди Вэнс: у него нет колебаний, он циничный прагматик, и его прихода к власти я боюсь,
– отметил профессор.
Хочет ли Вэнс улучшения отношений Украины и США?
Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят восстановления торговых и культурных обменов между Украиной и Россией. Сейчас он поддерживает политику Дональда Трампа по международным отношениям.
Вице-президент даже защищал мирный план Трампа, говоря, что именно его критики в Конгрессе недооценивают внутренние проблемы США.
В начале декабря Джей Ди Вэнс рассказывал, что самым большим его разочарованием является неудача в заключении мирного соглашения, но по этому вопросу он остается оптимистом.