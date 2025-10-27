Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC.

Трамп пойдет на третий срок?

Действующего президента США спросили о возможности его повторного баллотирования. Президентские выборы в Америке состоятся в 2028 году. Если Трамп снова выдвинет свою кандидатуру, это будет не совсем законно, ведь нельзя быть президентом больше двух сроков. Это запрещает 22 поправка к конституции США.

Трамп ответил довольно двояко. С одной стороны, он не исключил своего участия в выборах, а с другой – указал на однопартийцев как на возможных кандидатов.

Я бы очень хотел это сделать. У меня лучшие показатели за всю историю. Это очень ужасно. У меня лучшие показатели. (...) Не исключаю ли я этого? Вы должны сказать мне. Все, что я могу сказать, это то, что у нас есть замечательная, замечательная группа людей, которой у них (у Демократической партии, – 24 Канал) нет,

– высказался он.

В то же время он "еще не думал", готов ли бороться в суде за законность очередной президентской кампании.

"Как вы знаете, у нас есть несколько очень хороших кандидатов, но у меня лучшие результаты опросов за всю свою карьеру. (...) У нас есть замечательные люди. Я не буду на этом останавливаться, но один из них стоит прямо здесь", – указал Трамп на Рубио.

Трамп говорит о президентских выборах: смотрите видео

Что интересно, Рубио, услышав о себе, стал улыбаться и отрицательно качать головой.

Кроме кандидатуры госсекретаря, Трамп назвал вице-президента Вэнса, "который, очевидно, является замечательным человеком". Рубио, по его словам, "тоже замечательный".

Быть вице-президентом от Республиканской партии в 2028 году Трамп не хочет.

"Да, мне бы позволили это сделать. Я думаю, что это слишком мило. Да, я бы отверг эту идею, потому что это слишком мило. Я думаю, что людям это не понравилось бы. Это слишком мило. Это было бы неправильно", – сказал Трамп.

Обратите внимание! В последнее время Рубио перетягивает на себя все больше внимания. СМИ даже считают, что он повлиял на Трампа, чтобы тот ввел санкции против России. До этого "на коне" были Вэнс и Уиткофф.

Здоров ли Трамп?

Трампу сейчас 79. Через три года ему исполнится 82. Поэтому логично, что журналисты спросили его о здоровье. К тому же в октябре лидер США как раз проходил обследование.

Он заверил: если результаты обследования обнаружат что-то плохое, то не будет баллотироваться. Но врачи якобы говорят, что "это одни из лучших результатов для такого возраста".

Интересно! В 2024 году, до выборов, Трамп говорил: если проиграет, больше не будет баллотироваться. А в апреле 2025-го – что не планирует снова участвовать в выборах, ведь это было бы сложно осуществить. Однако уже существует сайт Trump Store, где можно приобрести символику с надписью "Трамп 2028".

Также президент США заявил, что его МРТ "идеальная". Но не сказал, для чего ее проходил.

