Камала Харрис до сих пор имеет президентские амбиции?

Следующие президентские выборы в Америке состоятся в 2028 году.

Интересно! Республиканцы подают их так, как будто это уже решенное дело. Интернет-магазин Трампа еще весной начал продавать одежду с соответствующей атрибутикой. По крайней мере там можно найти красную фуражку Trump 2028. Если же Трампу не позволит здоровье, должность займет вице-президент Вэнс – об этом не раз говорили в Республиканской партии.

В своем первом интервью в Великобритании Харрис заявила, что, "возможно", однажды станет президентом, и выразила уверенность, что в будущем женщина точно займет Белый дом. Сейчас это самый откровенный намек на то, что она планирует повторное участие в гонке 2028 года после поражения Дональду Трампу в прошлом году,

– цитируют ее СМИ.

По мнению политика, женщину-президента увидят ее внуки еще при своей жизни. Возможность нового баллотирования она еще якобы рассматривает. В то же время активно намекает на это, мол, "еще не закончила" и что "служение у нее в крови". И что ей просто не хватило времени, чтобы победить.

Но свое поражение Харрис не признает. Она отвергла опрос, где ее указали как аутсайдерку для выдвижения от Демократической партии США.

Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась в первый раз. Ни во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь,

– объяснила она.

Что сказала Харрис о Трампе и как отреагировал Белый дом?