Трамп считает, что причина происшествия в миграционной политике администрации Джо Байдена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Трампа во Флориде 27 ноября.
Как Трамп набросился на журналистку?
Трамп снова критически высказался о политике предыдущей администрации относительно миграции, в частности о прибытии беженцев из Афганистана. На уточнение, почему именно Джо Байден несет ответственность за действия 29-летнего Рахмануллы Лаканвали в Вашингтоне, Трамп ответил в резкой манере.
Ты тупая? Ты тупой человек, если задаешь такой вопрос,
– сказал он журналистке.
Трамп обозвал журналистку: смотрите видео
Он заявил, что афганские беженцы прибыли самолетами вместе с тысячами других людей, которых, по его мнению, не должны были пропускать, и добавил, что законы затрудняют их выдворение из страны.
"Вы не сможете их выгнать, если они въехали. Они приехали и их не проверяли, их было много. Они прилетели на больших самолетах и это было позорно", – подчеркнул Трамп, отметив, что накануне он приостановил рассмотрение всех заявок на въезд афганцев в США.
Ранее Трамп уже нападал на журналистов
Дональд Трамп назвал журналистку Bloomberg "свинкой" во время сессии вопросов и ответов на борту Air Force One.
Она спросила у него, не хочет ли он обнародовать остальные файлы по делу Эпштейна. Дональд Трамп со своей стороны указал ей пальцем в лицо и оскорбительно ответил: "Тихо, тихо, свинко".
К слову, также еще раньше Дональд Трамп конфликтовал с другим репортером агентства Bloomberg. "Вы дадите мне закончить свое заявление? Вы худший. Вы из Bloomberg, да? Вы худший", – говорил он журналисту.