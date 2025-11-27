Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, CBS News и CNN.

Кем является подозреваемый в стрельбе возле Белого дома?

Американские правоохранители считают, что стрельба в Вашингтоне была "целенаправленной засадой". Подозреваемый в стрельбе уже находится под стражей после того, как получил огнестрельные ранения во время инцидента.

Министерство внутренней безопасности идентифицировало мужчину как гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала. Сейчас мотив стрельбы еще не установлен. В то же время в сети появилось вероятное фото подозреваемого мужчины.



Подозреваемого в стрельбе возле Белого дома идентифицировали как гражданина Афганистана Рахманулла Лаканвала / Фото Clash Report

По данным Министерства внутренней безопасности, Лаканвал прибыл в США в 2021 году в рамках операции "Спасение союзников" – программы времен Байдена, направленной на предоставление возможности убежища тысячам афганцев, которые помогали США во время войны в Афганистане и боялись мести со стороны сил Талибана, которые захватили контроль над их родиной после вывода американских войск.

Министерство внутренней безопасности больше не предоставило других деталей иммиграционной истории Рахмануллы Лаканвала, но чиновник администрации Трампа, пожелавший остаться анонимным, сказал, что мужчина подал заявку на убежище в декабре 2024 года.

Эту заявку афганцу одобрили 23 апреля этого года, через три месяца после вступления в должность президента Дональда Трампа. По словам чиновника, 29-летний Лаканвал, проживавший в штате Вашингтон, не имел криминального прошлого.

По данным следствия, в среду Лаканвал ждал у поворота возле станции метро Farragut West в северо-западной части Вашингтона около 14:15, после чего открыл огонь, попав в грудь, а затем в голову служащей Национальной гвардии. Позже он также ранил другого служащего, после чего другой военный, находившийся неподалеку, нейтрализовал нападавшего.

Какими будут действия Трампа в отношении афганских иммигрантов после стрельбы?

Дональд Трамп, который на момент стрельбы находился в Вест-Палм-Бич во Флориде, опубликовал видеообращение, назвав инцидент в Вашингтоне "актом зла, актом ненависти и актом террора". Он заявил, что его администрация "пересмотрит" всех афганских иммигрантов, которые приехали в США во время президентства Джо Байдена.

Мы не собираемся мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, которым вообще не место в нашей стране. И мы должны принять все необходимые меры для обеспечения высылки любого иностранца из любой страны, который не принадлежит к нашей стране и не приносит пользу США,

– сказал Трамп.

Интересно, что CBS News отмечает, что Трамп выступил после того, как издание еще во вторник получило внутреннюю служебную записку федерального правительства от 21 ноября. В ней говорилось, что администрация Трампа поручила иммиграционным чиновникам пересмотреть дела всех беженцев, принятых при бывшем президенте Джо Байдене.

В служебной записке директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу поручил должностным лицам агентства расследовать дела беженцев, которые въехали в Америку в период с 20 января 2021 года до 20 февраля 2025 года и, возможно, провести с ними повторное собеседование.

Также поздно вечером 26 ноября Агентство Службы гражданства и иммиграции США объявило о немедленном и бессрочном прекращении обработки всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана до пересмотра протоколов безопасности и проверки.

Что известно о стрельбе недалеко от Белого дома?