Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Что известно о взрыве автобуса в столице?

К вечеру в сети распространяли видео, на которых видно поврежденный от взрыва автобус.

Впоследствии полиция подтвердила инцидент и сейчас правоохранители узнают обстоятельства инцидента.

Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы,

– говорится в сообщении.