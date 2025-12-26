Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Что известно о взрыве автобуса в столице?
К вечеру в сети распространяли видео, на которых видно поврежденный от взрыва автобус.
Впоследствии полиция подтвердила инцидент и сейчас правоохранители узнают обстоятельства инцидента.
Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы,
– говорится в сообщении.