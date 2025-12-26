Его задержали правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как провалилось ограбление в Киеве?

В Киеве нетрезвый мужчина с пистолетом пытался ограбить кофейню. Он, угрожая оружием, требовал отдать ему деньги из кассы.

Попытка ограбления в Киеве: смотрите видео

