Його затримали правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Як провалилося пограбування у Києві?

У Києві нетверезий чоловік з пістолетом намагався пограбувати кав'ярню. Він, погрожуючи зброєю, вимагав віддати йому гроші з каси.

Бариста йому відмовила, після чого грабіжник спробував втекти. Його затримали правоохоронці.

Спроба пограбування в Києві: дивіться відео

