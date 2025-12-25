Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про захоплення таксиста двома чоловіками в столиці?

Подія сталася пізно ввечері у Шевченківському районі столиці. Двоє чоловіків підійшли до водія таксі, який чекав пасажира в салоні автомобіля, сіли до його авто та змусили рушити з місця, погрожуючи пістолетом.

Дії фігурантів кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України, їм загрожує до п'яти років ув'язнення,

– підкреслили в поліції.

Протягом тривалого часу водій був змушений їздити містом і виконувати вказівки нападників, які використовували автомобіль для власних справ. Близько опівночі, перебуваючи у районі Нивок, водій помітив екіпаж поліції та звернувся до правоохоронців по допомогу. Під час спілкування з поліцейськими, один із фігурантів погрожував застосуванням зброї, направивши пістолет у бік інспектора.

У Києві чоловіки взяли таксиста в заручники / Фото Нацполіції

Співробітники поліції затримали обох порушників – 28-річних місцевих мешканців. У одного із затриманих був пістолет, який вилучено та направлено на експертне дослідження.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та незаконне позбавлення волі або викрадення людини групою осіб.

