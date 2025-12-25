Про це повідомив депутат Віталій Сторожук у своєму фейсбуці. На подію вже відреагували в ГУНП Черкаської області, передає 24 Канал.

Дивіться також Вогнегасником по машині: поліція Києва показала відео, чому застосувала силу до водія

Що відомо про підрив авто депутата?

Як зазначають у поліції, близько 22:00 24 грудня до них звернувся 39-річний житель Корсунь-Шевченківського. Він повідомив про вибух його автомобіля AUDI Q7 на вулиці біля власного будинку.

За словами депутата місцевої міськради, його автомобіль умисно підірвали та це був замах на його життя. Унаслідок вибуху та пожежі автівка повністю згоріла. Постраждалих немає.

Я сів у свій автомобіль і почав рух. У цей момент спрацювала вибухівка, закладена під дном авто. Я встиг вискочити з автомобіля,

– написав Сторожук.

Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на злочин та умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Зловмиснику загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наразі поліція встановлює обставини події та осіб, причетних до злочину. Вилучено речові докази, призначено експертизи та триває досудове розслідування.

Останні замахи на вбивство