Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора й очільника ОВА Олега Григорова.
Дивіться також У Львові провели в останню путь вбитого військового ТЦК
Що відомо про стрілянину в Сумах?
9 грудня в Сумах чоловік із вікна багатоповерхівки стріляв з вогнепальної зброї. Було поранено дітей віком від 13 до 16 років.
Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Йому інкримінують замах на вбивство підлітків з хуліганських мотивів.
Відомо, що це 60-річний місцевий житель. У нього вилучено гладкоствольну мисливську рушницю.
Які були причини стрілянини, чи мав місце конфлікт, чи був підозрюваний напідпитку – не кажуть.
Глава Сумської ОВА Олег Григоров прокоментував інцидент.
Будь-яка легковажність зі зброєю має наслідки. І сьогодні ці наслідки торкнулися дітей. У Сумах поранені шестеро дітей, наймолодшій – 13. Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого,
– написав він.
Посадовець уточнив, що п'ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. На щастя, загрози їхньому життю немає, але такі дії мають отримати жорстку правову оцінку.
Інші кримінальні новини
10 грудня в Одесі посеред вулиці застрелили 45-річного чоловіка, це сталося на Фонтанській дорозі. Він загинув на місці, діставши чотири кулі в голову.
Спершу мовилося, що вбитий міг бути військовим, але поліція не підтвердила приналежність вбитого до Збройних сил України. За даними джерел "Думської", чоловік був членом юдейської громади та мав серйозні фінансові проблеми, пов'язані з боргами.
На Львівщині знову інцидент із ТЦК. Якщо раніше у Львові було вбито ветерана Юрія Бондаренка, то тепер в області напали на групу оповіщення. Як розповіли в оперативному командуванні "Захід", чоловік мобілізаційного віку намагався уникнути встановлення особи та напав на представника ТЦК із кухонною сокирою-молотком.
В ОК "Захід" пов'язали два інциденти та написали: "Українська армія не може ефективно воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога і проти безвідповідальності тих, хто дозволяє собі зневажати закон та ставити під загрозу життя військовослужбовців".
Травмований у лікарні, загрози його життю немає. А от підозрюваний втік з місця події.