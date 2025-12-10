Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора й очільника ОВА Олега Григорова.

Що відомо про стрілянину в Сумах?

9 грудня в Сумах чоловік із вікна багатоповерхівки стріляв з вогнепальної зброї. Було поранено дітей віком від 13 до 16 років.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Йому інкримінують замах на вбивство підлітків з хуліганських мотивів.

Відомо, що це 60-річний місцевий житель. У нього вилучено гладкоствольну мисливську рушницю.

Які були причини стрілянини, чи мав місце конфлікт, чи був підозрюваний напідпитку – не кажуть.

Глава Сумської ОВА Олег Григоров прокоментував інцидент.

Будь-яка легковажність зі зброєю має наслідки. І сьогодні ці наслідки торкнулися дітей. У Сумах поранені шестеро дітей, наймолодшій – 13. Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого,

– написав він.

Посадовець уточнив, що п'ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. На щастя, загрози їхньому життю немає, але такі дії мають отримати жорстку правову оцінку.

