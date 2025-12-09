Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Нацполіції Одеської області.

Що відомо про стрілянину в Одесі?

Головне управління Нацполіції Одеської області повідомляє, що в Одесі, 9 грудня, близько 18:00 на Фонтанській дорозі люди почули стрілянину. На місці події медики виявили чоловіка з вогнепальним пораненням – на жаль, він загинув на місці.

Наразі працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та особу, причетну до злочину.

Питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань вирішується.

Очевидці розповідають, що чоловікові випустили в голову чотири кулі. ЗМІ припускають, що вбитий міг бути військовим.

